El nuevo producto de Lidl arrasa en TikTok por su sabor y su precio: "Esto es una fantasía"

Un sabor que recuerda al relleno de los huevos Kinder, pero que también transporta a muchos a la infancia, al interior de los antiguos Bollycaos. Este es el centro del debate que ha convertido una nueva crema dulce de Lidl en un pequeño fenómeno viral. La cadena de supermercados alemana ha vuelto a dar en la diana con un producto que, antes incluso de probarlo, ya genera una conversación masiva y un enorme deseo entre los consumidores más golosos, que buscan definir su particular sabor.

De hecho, las redes sociales como X e Instagram se han convertido en el principal termómetro de su éxito. Cientos de usuarios participan en un juego colectivo para encontrar la analogía perfecta, con las referencias a los dulces de la marca Kinder, como los huevos Joy o las barritas Happy Hippo, ganando por goleada. Se trata de un revuelo digital que ha impulsado las ventas y ha hecho que este nuevo objeto de deseo se agote en numerosos establecimientos. Este tipo de éxito recuerda a otros fenómenos recientes, como el viral de Mercadona que ha llegado a revenderse por un precio muy superior al original.

En realidad, el producto en cuestión es un preparado para untar comercializado bajo la marca propia Alpenfest, dentro de la campaña temática de la "Semana de los Alpes". Se vende en un envase de 400 gramos por un ajustado precio de 2,49 euros y, como es habitual en estos lanzamientos, solo estará disponible por tiempo limitado. Esta exclusividad ha sido uno de los factores clave para disparar su popularidad en cuestión de días.

La leche en polvo como secreto y una advertencia clave para los compradores

Por otro lado, la clave de su adictiva fórmula parece basarse en un ingrediente principal: la leche en polvo. Este componente le confiere una textura extraordinariamente untuosa y un sabor que evoca una potente mezcla entre leche condensada y chocolate blanco. Es una propuesta diseñada para los paladares más dulces, que encuentra en la nostalgia un potente gancho emocional, sobre todo entre quienes recuerdan con cariño las meriendas de hace décadas.

No obstante, en medio del entusiasmo general, han sido los propios consumidores quienes han lanzado una advertencia fundamental para evitar decepciones. A pesar de su color claro y su cremosidad, el sabor no guarda parecido alguno con el de la Nocilla blanca. Este matiz resulta crucial para quienes busquen un sustituto de la clásica crema de avellanas, pues el perfil de este nuevo lanzamiento de Lidl es completamente diferente.