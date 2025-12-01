Qué significa que los perros salten cuando llegas a casa según los expertos: no solo están contentos

Que tu perro te reciba efusivo, dando saltos cuando llegas a casa es algo habitual de esos animales. Lo raro sería que no saludara o no se alegrase un mínimo de ver a su dueño. Muchos lo interpretan como muestras de cariños pero este comportamiento puede tener distintos significados según especialistas en comportamiento canino.

Comprender qué motiva el salto de tu perro, ayuda a responder de forma adecuada y respetuosa con sus necesidades.

Motivos por los que saltan

Los perros se comunican principalmente a través del cuerpo, y saltar es una de sus formas más naturales de expresar emociones. No siempre significa amor: a veces es un hábito, una emoción intensa o un comportamiento aprendido para conseguir atención.

Según la Humane Society of Missouri, muchos perros saltan como saludo, queriendo acercarse a la cara de su humano, similar a como lo hacen con otros perros. Además, el Kennel Club señala que los perros repiten conductas que les traen recompensas; si de cachorro los acariciabas al saltar, aprendieron que “saltar = atención”.

Excitación, energía y anticipación

El salto también puede ser una forma de liberar energía acumulada. Perros que han estado solos, que no han hecho suficiente ejercicio o que anticipan un paseo, comida o juego, suelen saltar para canalizar esa emoción. Sin embargo, si el salto se acompaña de señales como orejas hacia atrás, cuerpo rígido, movimientos bruscos o mirada esquiva, podría indicar nerviosismo, inseguridad o necesidad de consuelo.

Estrés

Si los perros se quedan mucho tiempo solos en un piso, o en una terraza o finca de escasos metros, pueden sufrir de estrés. En esos casos, tras la aparición de su dueño, la tensión se canaliza hacia las muestras de alegría como saltar, lamer o ladrar lastimosamente.

¿ Cuando el salto se vuelve un problema?

Aunque resulta adorable en cachorros, en perros adultos el salto puede ser intimidante o peligroso para niños, personas mayores o visitantes desprevenidos. Por eso es importante enseñarle a saludar de manera segura y tranquila.

Saludo alegre: cola relajada, cuerpo suelto y expresión feliz indican que salta para saludarte con entusiasmo

Exceso de energía o ansiedad: agitación, tensión o inquietud pueden señalar que el salto sirve para liberar emociones

El salto de tu perro puede tener diferentes significados según el contexto y su estado emocional. Observar su lenguaje corporal y entender las razones detrás del comportamiento te permitirá responder de manera adecuada. Con paciencia y constancia, es posible enseñarle a saludar de forma tranquila sin que pierda la alegría de su bienvenida.