La DGT ve “un problema” que los coches eléctricos aparquen gratis en las ciudades

El coche eléctrico gana cada vez más protagonismo en las ciudades españolas, impulsado por sus ventajas medioambientales, el ahorro en combustible y los incentivos fiscales. Su creciente popularidad se refleja en unas ventas que no dejan de crecer. No obstante, como señaló Pere Navarro, director general de Tráfico, este auge plantea un “debate abierto” sobre el aparcamiento gratuito y la gestión del espacio en los centros urbanos.

Navarro realizó estas declaraciones durante la inauguración el VIII Encuentro de Ciudades por la Seguridad Vial y la Movilidad Sostenible, celebrado el pasado jueves y viernes en la Feria de Badajoz (Ifeba), que recogió Servimedia. El director general de Tráfico subrayó que "el futuro de las ciudades se juega en el terreno de la movilidad. Las que lo resuelvan bien son ciudades atractivas, atraerán inversiones, talento y demás. Y las que no resuelvan bien la movilidad quedan atrapadas en la congestión, el ruido, los siniestros y el caos que conlleva una mala política de movilidad".

Entre los retos de la movilidad urbana, Navarro destacó el debate sobre las zonas de bajas emisiones y los coches eléctricos, que actualmente pueden acceder gratis al centro de los grandes municipios. "El problema es de espacio. Lo que no queremos son coches en el centro de la ciudad. No rellenar aquello de coches eléctricos y tener otra vez el problema de la congestión, pero esta vez con coches eléctricos. Todos saben que el problema de tráfico que hay en las ciudades, básicamente, es de espacio. Este es un reto", explicó.

Otro desafío se refiere al transporte público, especialmente en las grandes ciudades con municipios periféricos. "El modelo al que todos aspiramos es, 'vaya en transporte público al centro de la ciudad'. 'Ah, tiene prisa. Coja un taxi o un Uber o un Cabify, pero no el coche'. Es decir, disminuir la presencia del coche en la ciudad", comentó.

Navarro también destacó la importancia estratégica de la distribución urbana de mercancías, que está en constante aumento, y el papel de los peatones, cuyos desplazamientos han crecido “de manera espectacular”, porque "este es un país de viejos y los viejos caminan mucho por prescripción médica o por razones de salud".

500 fallecidos en siniestros de tráfico en los municipios

El director de la DGT recordó que en 2024 hubo cerca de 500 fallecidos en siniestros de tráfico en los municipios españoles. "Si se compara con el ranking europeo, resulta que probablemente tenemos las ciudades más seguras de toda Europa", sentenció.

Navarro apuntó que ello se debe a que el límite de velocidad para los vehículos bajó a 30 km/h el 11 de mayo de 2021 en las calles de un solo sentido o de un único carril por sentido de circulación, que son la mayoría que hay en España. Ello contribuyó a que la cifra de fallecidos en las vías urbanas haya descendiera el año pasado un 5% respecto a 2023.

"Supuso un salto adelante en el calmado del tráfico: todas las vías de un único carril de circulación 30 km/h, que es la velocidad en la que con viven las diferentes formas de desplazarse", apuntó, antes de recordar que España fue el primer país del mundo en adoptar esa medida.

En resumen, Navarro destacó que España se mueve en un entorno de más población, más viajes, más desplazamientos, más vehículos y más conductores. "España está de moda, aquí viene todo el mundo. Tenemos 50 millones de habitantes y 100 millones de turistas, con lo cual nos movemos en un escenario de más de todo. ¿Es un problema? Bueno, es un problema de éxito", concluyó.