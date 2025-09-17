Bruselas autoriza la comercialización de zuranolone, la primera píldora para la depresión posparto

La Comisión Europea ha aprobado este miércoles la comercialización del zuranolone, un nuevo medicamento destinado específicamente al tratamiento de la depresión posparto, una afección que afecta a una de cada siete mujeres tras dar a luz.

La decisión llega tras el aval de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que concluyó que fármaco demuestra una "reducción significativa de los síntomas depresivos posteriores al parto", tras dos semanas de tratamiento, según informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Se trata del primar tratamiento específico aprobado en la Unión Europea para esta condición, ya que hasta ahora los antidepresivos utilizados eran genéricos y, en muchos casos, "no surten efecto con la suficiente rapidez", señala la Comisión.

El medicamento, desarrollado para su administración bajo prescripción médica, no debe utilizarse durante el embarazo y no se recomienda su uso durante la lactancia, debido a los posibles efectos secundarios, que se detallan en el envase.