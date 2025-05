Un carnicero revela los tres “errores garrafales” que se cometen al cocinar la carne: “Estás perdiendo sabor”

El solomillo y el lomo alto se llevan todo el protagonismo por su suavidad y jugosidad cuando se busca un filete de alta calidad en la carnicería. Sin embargo, hay otro tipo de carne que es más económico y rivaliza en ternura con estos clásicos: la entraña. Este nuevo actor principal en el mundo de la carne se trata de un músculo delgado, largo y fibroso, ideal para asar a la parrilla, saltear o incluso preparar al horno con marinadas.

La carne se puede preparar de distintas maneras, todas ideales según cada gusto, pero se deben seguir unos pasos concretos para poder degustar el sabor al completo. Sin embargo, varios errores alejan a la carne de ese punto ideal que tanto disfrutan los comensales. Para evitarlo, un cocinero llamado Álex (@alexxthebutcher), que tiene más de 17.000 seguidores en TikTok, ha compartido un vídeo revelando los tres errores más habituales que comete la gente al hacer este tipo de filetes.

Esto no se debe hacer con un filete

Álex revela el proceso y los errores cometidos desde que se acude a la carnicería. El experto explica cómo suele ser la compra: "Cuando vas a la carnicería le pides unos filetes tiernos a tu carnicero, él te corta el filete finito como te gusta, le da unos cortecitos para que no se encoja y lo envuelve en un papel y tú te lo llevas para casa". Al llegar, se da la cadena de errores: "Cuando llegas a casa lo primero que haces es sacar el filete, encender la vitrocerámica, coger el filete, echarle toda la sal que puedas y echar el filete a la sartén".

"¿Por qué haces eso? Acabas de cometer tres errores garrafales", comenta el carnicero. También explica las consecuencias que va a tener para el filete: "El filete va a perder ternura, sabor y jugosidad". Posteriormente, se va centrando de forma individual en cada uno. El primero es claro, aunque necesita tiempo: "Hay que sacar el filete con tiempo, por lo menos 30 minutos antes de hacerlo, para que se atempere". Explica cuál debe ser la temperatura ideal del filete: "Que la temperatura de este filete sea más o menos la misma cuando la vas a hacer", es decir, igual que cuando la compraste.

Cuidado con la sal

El segundo consejo es respecto a la sal: "No se te ocurra echarle la sal por encima antes de introducirlo en la sartén", pide Álex. Explica lo que ocurre si se echa antes de tiempo: "Vas a hacer que la sal actúe como un secante y eche todos los jugos que tiene por dentro del filete, saliendo para fuera y haciendo que se te encharque toda la sartén". Revela que este error es muy habitual: "Pasa muchas veces".

Tras ello, detalla el último error: "Muchas veces andamos pinchando el filete para que se haga mejor o directamente lo sacamos de la plancha y le damos unos cortes para saber si está hecho". Recalca lo que supone esta acción: "Es otro error garrafal". Pide no hacerlo bajo ningún concepto: "No se nos ocurra hacer esto nunca porque no nos va a salir bien". Concluye con un mensaje para sus seguidores: "Chavales, no se os ocurra hacer estas tres cosas que os he dicho y os va a quedar de maravilla".