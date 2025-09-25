Esta es la razón por la que podrías estar gastando más gasolina de la que deberías: "La diferencia es brutal"

El mantenimiento del coche no es solo cuestión de seguridad, también de ahorro. Juanjo Jiménez, mecánico y creador de contenido, ha subido a TikTok una demostración que deja claro por qué muchos conductores notan un consumo de gasolina superior al que marca la ficha técnica: un filtro de aire sucio.

En el vídeo, Jiménez enseña el filtro de un Renault Clio cubierto de polvo y avisa: “Llevarlo así te puede salir bastante caro y hacer que consumas más combustible”. La suciedad impide la entrada de aire al motor, el caudalímetro se desajusta y la mezcla se enriquece, con lo que el coche quema de más y expulsa humo negro por el escape.

El especialista subraya que la eficiencia de un motor reside en la proporción exacta entre aire y carburante. Cuando el filtro obstruye el flujo, el sistema de inyección compensa inyectando más gasolina de la cuenta, lo que encarece cada trayecto y acelera el desgaste de componentes. “La diferencia es brutal”, resume Jiménez al comparar el caudal de aire limpio con el que atraviesa un filtro obstruido, y recuerda que cambiarlo en las revisiones periódicas cuesta apenas unos euros, mientras que reparar el caudalímetro o los inyectores puede superar los trescientos.

Presión de neumáticos y diagnosis, aliados contra el gasto

La Dirección General de Tráfico (DGT) completa el diagnóstico: circular con los neumáticos medio bar por debajo de la presión recomendada eleva el consumo un 2% en ciudad y hasta un 4% en carretera. Un simple golpe de aire antes de un viaje largo, junto a la revisión de niveles y filtros, permite mantener el coche en condiciones óptimas y evitar averías que terminan costando mucho más que una visita puntual al taller.