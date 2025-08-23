Caso Menéndez: a Lyle también le niegan la libertad condicional

Justo un día después de que negaran la libertad condicional a su hermano Erik, Lyle Menéndez, de 57 años, ha visto rechazada su solicitud de libertad condicional en un fallo histórico que reafirma la severidad de su crimen original. La decisión se ha producido el 22 de agosto de 2025, marcando un punto crucial en su tortuosa historia judicial.

El proceso de libertad condicional ha revelado aspectos críticos sobre el comportamiento de los hermanos durante su encarcelamiento. Los comisionados destacaron múltiples infracciones disciplinarias, especialmente relacionadas con el uso no autorizado de dispositivos electrónicos, que impactaron negativamente en su evaluación.

Un caso complejo

La historia de los Menéndez es profundamente compleja. Originalmente condenados por asesinar a sus padres en Beverly Hills, habían alegado haber actuado bajo un contexto de abuso sexual y físico prolongado. Sin embargo, la fiscalía siempre ha sostenido que la motivación real era la codicia.

En mayo del presente año, un juez había resentenciado a los hermanos a 50 años de prisión, permitiéndoles por primera vez solicitar libertad condicional. Esta modificación se había basado en su edad al momento de los asesinatos: Lyle tenía 21 años y Erik 18.

La familia Menéndez ha emitido un comunicado expresando su decepción y apoyo incondicional, argumentando que los hermanos han demostrado honestidad y verdadero arrepentimiento durante las audiencias. Con estas denegaciones, la próxima oportunidad para solicitar libertad condicional será en 2028.