Cinco de los diez mejores aoves del mundo son españoles

Ya está en el mercado la décima edición de la Guía EVOOLEUM (www.evooleum.com) y por fin conocemos los 100 mejores aceites de oliva vírgenes extra del mundo. Así lo ha dictaminado el prestigioso jurado de los EVOOLEUM Awards, el Concurso Internacional a la Calidad del AOVE más influyente y riguroso que existe en la actualidad. En esta ocasión, el Mejor AOVE del mundo de la campaña 2024/25 es Monini Monocultivar Coratina, un monovarietal italiano de la aceituna que más veces ha conquistado este preciado galardón. Completan el podio el sudafricano De Rustica Estate Collection Coratina y el manchego Valdenvero Hojiblanco, cuya productora se alza también con el Premio a la Mejor Mujer Productora y Mejor Maestra de Almazara.

El TOP10 de los Premios Internacionales a la Calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra -EVOOLEUM AWARDS 2025- está compuesto por cinco vírgenes extra españoles, cuatro italianos y un sudafricano:

1º Monini Monocultivar Coratina Bio (97 puntos). Variedad: coratina. Perugia (Italia)

2º De Rustica Estate Collection Coratina (96 puntos). Variedad: coratina. Cabo Occidental (Sudáfrica)

3º Valdenvero Hojiblanco (96 puntos). Variedad: hojiblanca. Ciudad Real (España)

4º Gran Pregio Bio Coratina (96 puntos). Variedad: coratina. Bari (Italia)

5º Quattrociocchi Olivastro (96 puntos). Variedad: itrana. Lazio (Italia)

6º Knolive Epicure (96 puntos). Variedad: hojiblanca, picuda. Córdoba (España)

7º Di Molfetta Frantoiani (95 puntos). Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia)

8º Señorío De Camarasa (95 puntos). Variedad: picual. Jaén (España)

9º Parqueoliva Serie Oro (95 puntos). Variedades: picuda, hojiblanca. Córdoba (España)

10º Rincón De La Subbética (95 puntos). Variedad: hojiblanca. Córdoba (España)

El TOP100 de los EVOOLEUM Awards 2025 cuenta con representación de 11 países (España, Italia, Croacia, Portugal, Grecia, Marruecos, Brasil, Turquía, Francia, Sudáfrica y China). España, el mayor productor mundial de aceite de oliva, coloca nada menos que 67 AOVEs -44 de ellos andaluces-, seguida a gran distancia por Italia, con 16, en un listado en el que figuran 38 zumos ecológicos y otros 28 con Denominación de Origen Protegida (DOP).

Como siempre, los grandes protagonistas de este imprescindible manual oleícola son ese centenar de AOVEs, pero además de por su calidad, también se premian los mejores diseños de packaging, los 20 mejores pequeños productores de AOVE -con menos de 2.500 litros por campaña- y los 10 vírgenes extra más saludables según su contenido en polifenoles. En cada ficha del TOP100, como siempre, se detalla su

procedencia, características, variedades, tipo de olivar, actividades de oleoturismo, certificación orgánica, si es Kosher o Halal, puntuación, ficha de cata y maridaje.

En su décimo aniversario, la Guía EVOOLEUM 2026 no puede ser más gastronómica... ¡y apetecible! Para empezar, el prólogo de este año lo protagoniza Jordi Cruz, uno de los grandes referentes de la gastronomía española, chef de ABaC Restaurant (3 estrellas Michelin) y jurado de MasterChef. El atractivo recetario Menú Mediterráneo cuenta con 5 deliciosas propuestas healthy de Rodrigo de la Calle, chef de El Invernadero (una estrella Michelin y otra estrella Verde Michelin); mientras que en Oleoturismo descubrimos los exclusivos resorts donde el olivo, la historia y la naturaleza crean experiencias únicas. Interesantes artículos como ¡Fuego en la cocina! Kit gourmet de supervivencia; Aceite de oliva, actividad física y deporte; Cadenas de Fast Food saludables; o AOVE & Pescado, la armonía de la frescura y el sabor, completan una obra imprescindible para los amantes de la gastronomía y del oro líquido.

Con una periodicidad anual, la Guía EVOOLEUM 2026 -bilingüe castellano/inglés-, se puede adquirir en la web www.evooleum.com al precio de 19’50 euros. Asimismo, se distribuye a más de 2.000 restaurantes con estrella Michelin y a todos los incluidos en The World’s 50 Best Restaurants; así como a consultores gastronómicos, escuelas de cocina, resorts de oleoturismo y tiendas gourmet. Una publicación única que, gracias a su éxito entre chefs y foodies, se ha convertido en la más influyente a nivel mundial: un manual del aceite de oliva accesible y práctico, una pieza de coleccionista que no puede faltar en ninguna biblioteca.