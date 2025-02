Claves para cuidar la vista, el contacto más directo de los niños con el mundo

El sistema visual de los niños se encuentra en desarrollo desde el nacimiento, y requiere varios años hasta alcanzar su plena madurez. En consecuencia, detectar y tratar tempranamente las afecciones oculares es esencial para prevenir la pérdida progresiva de la visión. La Dra. María Romero, especialista en oftalmología infantil en el Hospital Quirónsalud Zaragoza, lo señala con precisión: "Los defectos refractivos, como son la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo, no se pueden prevenir, pero si se diagnostican a tiempo aplicando el tratamiento adecuado, es posible mejorar la visión del paciente, que en este caso es un niño y puede verse condicionado toda su vida por estos defectos".

Trastornos comunes

Los defectos refractivos son trastornos comunes que dificultan el enfoque correcto de las imágenes en la retina. La miopía implica dificultad para ver objetos lejanos; la hipermetropía, problemas para enfocar elementos cercanos; y el astigmatismo provoca visión borrosa tanto de cerca como de lejos.

Para detectar estos problemas en niños, es crucial realizar lagraduación bajo cicloplejia, utilizando gotas que dilatan la pupila para obtener resultados más precisos.

La cicloplejia es la parálisis del músculo ciliar del ojo, es decir, el que lo acomoda a cada momento permitiéndole enfocar objetos a diferentes distancias. Inducir la cicloplejia de manera intencionada consigue la dilatación de la pupila y la relajación del músculo ciliar mediante el bloqueo del sistema nervioso parasimpático. Esto se consigue mediante el uso de colirios que contienen sustancias como atropina, ciclopentolato o tropicamida. Con ello se puede realizar con precisión una refracción ciclopéjica, que permite medir los errores de refracción sin la interferencia de la acomodación. Esto es especialmente importante en niños, en los que hay que ajustar al máximo la corrección visual adecuada.

Dra. María Romero, especialista en oftalmología infantil en el Hospital Quirónsalud Zaragoza Quirónsalud

Dispositivos electrónicos

Los factores que contribuyen al aumento de la miopía en la población infantil son, sobre todo, el incremento en el uso de dispositivos electrónicos y la reducción del tiempo al aire libre. Se recomienda, para abordar estos problemas, emplear la regla 20-20-20: cada 20 minutos, realizar una pausa de 20 segundos y mirar objetos situados a unos 20 pies (es decir 6 metros), con el fin de relajar la musculatura ocular. Además, existen métodos para frenar la progresión de la miopía, como el uso diario de colirios de atropina o gafas y lentillas de desenfoque periférico.

Una de las consecuencias más comunes de no tratar estos defectos es la ambliopía u "ojo vago", donde el cerebro favorece al ojo con mejor visión, disminuyendo la capacidad visual del otro. Esto se debe a que no nacemos viendo perfectamente, sino que hay que aprender a ver y no siempre los dos ojos hacen el aprendizaje de manera simultánea. El tratamiento habitual contra este problema, una vez detectado, consiste en el uso de parches que cubren el ojo dominante, obligando al otro a trabajar y desarrollarse adecuadamente. También se pueden emplear filtros sobre las gafas o gotas que dilatan la pupila del ojo dominante para nublarlo parcialmente.

En todo caso, es fundamental realizar revisiones oftalmológicas en la infancia para detectar y tratar a tiempo posibles problemas de visión, asegurando un desarrollo visual óptimo y previniendo complicaciones futuras. La Dra. Romero señala: “Si todo va bien, la primera revisión oftalmológica profunda debe hacerse a los cuatro años, con revisión de fondo de ojo incluida, pero hay algunos signos que pueden alertar a padres o pediatras de que algo no va bien”. Algunos de estos signos son, por ejemplo, que el niño no mantenga contacto visual más allá de los tres meses, que guiñe con frecuencia el ojo, que se los frote con frecuencia o que tenga un lagrimeo constante.

La vista es el contacto más directo del niño con el mundo: que la tenga cuidada y perfecta desde el primer momento será esencial para su bienestar.