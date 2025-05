Las claves para que los jóvenes pidan ayuda ante relaciones tóxicas

La Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias, a través de su iniciativa conjunta ‘Contra el maltrato, Tolerancia Cero’, han celebrado este lunes el webinar ‘Violencia de género en las redes sociales’, en el marco de su 10º aniversario. Dirigido a jóvenes de entre 13 y 16 años, el encuentro está disponible en jovenescontraelmaltrato.com, y ha contado con recomendaciones clave por parte de expertas, como la detección temprana de señales de una relación tóxica y la importancia de pedir ayuda a personas de referencia, preferiblemente adultas.

Moderado por Victoria Arnáu, periodista y presentadora de Antena 3 Noticias, el evento ha reunido a Ana Llorente, agente del Cuerpo Nacional de Policía; María Salmerón, pediatra, científica y divulgadora; y Lucía De La Puerta, creadora de contenido, quien además acaba de lanzar su primer single “Si no te cuida, que se vaya lejos”. Durante su emisión en directo, el webinar superó las 700 visualizaciones —en su mayoría desde institutos de secundaria de toda España—, y fue seguido presencialmente por cerca de 70 estudiantes del Colegio Menesiano de Madrid.

Durante su intervención, Arnáu recordó que más de 50 mujeres mueren cada año en España a manos de sus parejas o exparejas, una cifra que representa tan solo "la punta del iceberg" de los miles de casos de violencia física y psicológica. Subrayó que por ello, la violencia de género está reconocida como un delito específico. Por su parte, Ana Llorente insistió en que los celos no son nunca una muestra de amor, sino de “control e inseguridad”. Explicó que las señales de alerta incluyen: peticiones de contraseñas de redes sociales, espiar el móvil, cuestionar las relaciones sociales, exigir localización o fotos íntimas. Incluso relató un caso reciente en el que un joven geolocalizó sin permiso el móvil de su pareja para controlar sus movimientos. “Si en una relación sientes miedo, dudas o que estás coartada, es que algo no va bien”, afirmó. También recordó que a partir de los 14 años ya existe responsabilidad penal, lo que puede implicar medidas como internamiento en centros de menores o la prohibición de acercarse a la víctima.

María Salmerón destacó que el entorno digital puede amplificar el control en las relaciones. “Cuando alguien os hace sentir mal, debéis activar todas las alarmas”, advirtió. Subrayó que nadie debería tener acceso al móvil de su pareja y que muchas personas ejercen violencia digital que no se atreverían a realizar cara a cara. Ante cualquier sospecha de maltrato, aconsejó contarlo inmediatamente a alguien de confianza: “Mejor si es un adulto de referencia. Si no puedes hablar con tus padres o te impone ir a la policía, acude a profesores, tu pediatra o amigos”. Insistió también en la importancia de escuchar cuando alguien se atreve a contar su experiencia. En esta línea, Llorente recordó la existencia del correo de contacto de la Policía para estos casos: seguridadescolar@policia.es.

Lucía De La Puerta hizo un llamado directo a los jóvenes para que estén atentos a señales preocupantes en sus relaciones. “Si alguien te hace sentir que no estás creciendo, sino que te está aplastando, algo no va bien. La violencia de género no es solo un golpe; muchas veces callamos para evitar discusiones y eso solo agrava el problema”. Compartió la experiencia de su hermana, cuyo “brillo se apagó” durante una relación tóxica, y cómo logró ayudarla: “La escuché sin juzgarla, la acompañé hasta que ella misma reconoció lo que le ocurría”. De La Puerta también remarcó que tolerar relaciones dañinas puede ser reflejo de una autoestima que necesita trabajarse. “Cuando estás con alguien que te hace daño, muchas veces es porque tú también necesitas sanar”. En cuanto a las redes sociales, aconsejó extremar la precaución: “Mucho cuidado con lo que compartes. Una vez publicado, ya no tienes el control”. Ana Llorente añadió que los menores deben configurar perfiles privados y aceptar solo a personas que conozcan realmente: “Es la mejor forma de reducir los riesgos, sobre todo en esta etapa”.

La iniciativa ‘Contra el maltrato, Tolerancia Cero’ cumple en 2025 una década de sensibilización y lucha contra la violencia de género. Durante estos años, Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias han emitido más de 3.800 spots de concienciación, producido cerca de 800 reportajes informativos y lanzado más de 4.200 cuñas de radio en emisoras de Atresmedia. El proyecto ha sido reconocido por instituciones nacionales e internacionales, como el Gobierno de España, varias comunidades autónomas y ONU Mujeres, que lo destacó como un caso ejemplar de comunicación social. En 2021, recibió uno de los primeros premios de la Guardia Civil por su contribución en la lucha contra la violencia de género. En esta nueva etapa, con imagen renovada, la iniciativa pone el foco en la educación en igualdad desde edades tempranas, el impacto de las redes sociales y la pornografía en las relaciones, y el apoyo a las víctimas para que puedan denunciar y salir del círculo de la violencia.