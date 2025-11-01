Un "coche inteligente" evitará fallos en los exámenes de los aspirantes marroquíes al carnet de conducir

El proyecto "Smart Drive Test" va a digitalizar en Marruecos el examen práctico para obtener el permiso de conducir, junto con un sistema antifraude durante los teóricos. Forma parte de una colaboración entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Universidad Politécnica de la Innovación Mohammed VI. Utiliza tecnología inteligente que permite la simulación virtual y la realización de pruebas reales en diversos entornos, como urbanos, rurales y viales.

El objetivo principal de estos dos proyectos es brindar mayor credibilidad al proceso de obtención de la licencia de conducir y establecer un proceso de seguimiento y transparencia en la evaluación de los candidatos durante el examen práctico para obtener el carnet.

El nuevo sistema permitirá a los candidatos obtener el permiso de conducir en un entorno integrado que combina formación teórica y práctica, permitiéndoles afrontar diversas condiciones reales de conducción en ciudades, zonas rurales y carreteras, según responsables gubernamentales, citados por Hespress.

Por su parte, Rafiq Al-Alami, director del Centro de Excelencia para la Innovación Digital de la Universidad Politécnica Mohammed VI, confirmó que el proyecto del "coche inteligente" es fruto de la investigación y el desarrollo conjunto entre la universidad, el ministerio y la Agencia Nacional de Investigación y Tecnología. Explicó que su objetivo es automatizar y digitalizar el examen práctico de conducción para obtener el permiso de conducir.