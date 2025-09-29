Cómo saber si un radar de la DGT te ha cazado: el truco que muy pocos conocen

Miles de personas en España agarran el coche cada día para moverse. Ya sea para ir al trabajo, al cine o a casa de unos amigos a todos se nos ha movido alguna vez el pie al acelerador para llegar antes a los sitios, a veces quizá demasiado.

En España dos de cada tres infracciones de tráfico registradas se dan por exceso de velocidad, y es que entre radares fijos, de tramo y móviles existen más de 1.300 dispositivos de control esparcidos por todo el territorio. Esto, sobretodo si nos gusta darle al acelerador, aumenta la posibilidad de que caiga alguna que otra multa de vez en cuando.

A continuación te contamos todo lo que necesitas saber acerca de las sanciones de tráfico:

Cómo se si me han multado

La DGT tiene un plazo máximo de 3 meses para notificar una multa por infracción leve y de 6 meses para infracciones graves o muy graves desde el momento en que se cometió la infracción.

Normalmente, las multas de tráfico se notifican oficialmente por correo postal al domicilio del titular del vehículo, o bien de forma electrónica a través de la Dirección Electrónica Vial (DEV) si el usuario está suscrito a este sistema (Mi DGT).

Si la DGT no ha sido capaz de encontrar el domicilio o bien la multa supone pérdida de puntos, esta se publicará en el Tablón edictal único (TEU). Para buscar en este basta con entrar en la sede electrónica en el apartado de multas y meter la matrícula del vehículo en el buscador.

Qué pasa si no vi la multa

Esto se debe a que la DGT no siempre tiene la información de domicilio actualizada. Sin embargo, esto no te hace exento de pagar la multa. Como conductor, es tu obligación revisar consultar el Tablón Edictal Único (TEU) o TESTRA para verificar su existencia, ya que legalmente esta se da por notificada una vez es publicada en el BOE.

Si no revisa es muy probable que le llegue una notificación por incumplimiento por el doble o el triple importe de la sanción al no haberse identificado cuanto tráfico lo requiere. No obstante, en estos casos si existe la posibilidad de recurrir.

Cómo tramito la multa

Una vez hayamos recibido la notificación es de vital importancia asegurarse de que toda la información es correcta. La DGT siempre informa utilizando la dirección postal o a través de boletines públicos. Nunca exigirá pagos por SMS o correo electrónico.

Normalmente, las notificaciones van dirigidas al titular del vehículo. En caso de no ser el conductor es necesario identificarlo a la hora de rellenar el formulario que acompaña al aviso ya sea de forma física o electrónica. Es importante recordar que la sanción por no identificar al conductor es una infracción muy grave que conlleva una multa económica que puede ser el doble o el triple del importe de la infracción original, dependiendo de la gravedad de esta.

Cuánto tiempo tengo para pagar

La DGT ofrece un plazo de 20 días naturales para pagar una multa con el 50% de descuento desde la notificación de la sanción. En caso de no hacerse se abrirá el plazo ordinario de 45 días para pagar el 100% del importe. Recuerda que no se puede fraccionar o aplazar el pago de una multa.

Es importante que a la hora de pagar te dirijas siempre al organismo que expidió la sanción.

Cómo recurro una multa

Si consideras recurrir tienes un plazo de 20 días naturales después de su notificación para solicitar la revisión. Después únicamente podrás presentar un recurso de revisión en caso de que hubiera algún error en la denuncia.

Ten en cuenta que en caso de presentar una alegación pierdes el derecho a la reducción del 50%. En caso de que la resolución resulte favorable, se realizaría un sobreseimiento de la denuncia, quedando suspendida la sanción.

En caso de que la resolución a tu alegación no salga adelante podrás pagar, abonando el 100% de la sanción, o bien seguir reclamando si no estás de acuerdo mediante un recurso de reposición o vía judicial.