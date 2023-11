Comunicado de la profesora y concejala de Podemos denunciada por vejar a un estudiante israelí en Ibiza

La profesora del IES Sa Serra de Ibiza, Angie Roselló, ha asegurado este lunes que las acusaciones de acoso formuladas por la familia de un alumno hispano-israelí en su contra son “absolutamente falsas”.

En un comunicado que recoge Efe, la profesora, que también es concejala de Unidas Podemos en el municipio, se ha defendido de la denuncia que ha interpuesto la familia ante el Departamento de Inspección Educativa por entender que trata de manera vejatoria al adolescente y que este presunto acoso se ha incrementado por la guerra de Gaza.

La profesora ha dicho que no ha hecho “ningún comentario en clase que pueda ser susceptible de ser interpretado como un ataque al alumno por su origen” y que por descontado no lo ha “humillado ni vejado ni nada” de lo que se le acusa. Según ha añadido, “todo esto ya ha sido comprobado y contrastado por parte de mis superiores y se ha remitido a Inspección Educativa”.

La profesora ha comentado que las acusaciones vienen motivadas por el uso de su “libertad de expresión” en sus redes sociales donde, “por cierto, la familia que me acusa me ha enviado mensajes privados sobre publicaciones mías que nunca contesté”, ha afirmado. “Esto no tiene que ver con mi trabajo en el centro, una cosa es mi trabajo como docente en el centro, y otra mi trabajo como concejala y política, donde puedo ejercer mi libertad de expresión y posicionarme si es necesario”, ha agregado.

Para Roselló, es probable que las motivaciones sobre estas “gravísimas acusaciones tengan que ver con otros aspectos académicos y sobre todo disciplinarios, de los cuales no puedo hablar en detalle por tratarse de un alumno menor de edad”. Ha añadido que estudia emprender acciones legales “por esta difamación”, primero manifestada ante Inspección Educativa y ahora con una “gran publicidad” en los medios de comunicación.

La familia del estudiante hispano-israelí denunció ante la Conselleria de Educación de Baleares a la profesora, por entender que trata de manera vejatoria al adolescente debido a la guerra en Gaza. La familia del menor, que cursa cuarto de Secundaria, aseguró en un escrito remitido a Efe que el pasado 31 de octubre formalizó su reclamación ante la Inspección Educativa autonómica.

La madre ya había presentado quejas ante la dirección del centro educativo anteriormente, pero las ha elevado a la Conselleria porque a raíz de los atentados de Hamás contra Israel del 7 de octubre y el inicio de la campaña de bombardeos israelí sobre la franja de Gaza la actitud de la docente se ha acentuado. La familia se quejó de "faltas de respeto continuadas y de humillación frente a sus compañeros de clase y de otros cursos", que están generando "un gran desasosiego" en el chico.

Según su testimonio, la profesora le somete a "humillación, maltrato psicológico y exclusión de índole racial, además de hablar mal de él a otros alumnos de su clase y de otros cursos". Amplían su denuncia a la presión que sufre en el mismo centro otra niña origen israelí "que también se ha visto involucrada en situaciones difíciles con otros compañeros que la han acosado con el grito de 'free Palestine'".

La madre denunciante, que tiene otros dos hijos en el colegio, reprocha asimismo los comentarios políticos referidos al conflicto entre israelíes y palestinos de otros profesores, "que podrían interpretarse como adoctrinamiento".