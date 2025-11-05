Condenado a 26 años de cárcel el masajista de San Sebastián por agredir sexualmente a tres menores

El masajista de San Sebastián acusado de agredir sexualmente a tres chicas menores de 13, 14 y 15 años, ha sido condenado este miércoles a penas que suman 26 años de cárcel por la Audiencia de Guipúzcoa, según han informado fuentes judiciales a EFE.

El fallo ha sido dado a conocer esta mañana en audiencia púbica en la Sección Primera de la Audiencia Provincial. Durante el juicio, celebrado el pasado septiembre, la Fiscalía y las acusaciones particulares que ejercían las víctimas y sus familiares solicitaron penas que sumaban 45 años de cárcel.

Según mantuvo el Ministerio Público en la vista, los hechos sucedieron en 2021, cuando el acusado se ofreció a dar masajes a las víctimas “con el fin de aliviarles la tensión”. Una de las menores denunció que durante los masajes el hombre la habría tocado en los pechos e introducido los dedos en la vagina. El procesado fue detenido en mayo de 2021 tras la denuncia.