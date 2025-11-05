El sorprendente motivo por el que los expertos recomiendan poner sal al café

El café es una de las bebidas más emblemáticas del mundo. Su historia se remonta, según la mayoría de los relatos, a las tierras altas de Etiopía. Desde allí viajó a Arabia y luego a Europa. Cada región adoptó un estilo como el espresso de Italia o el café filtrado de Estados Unidos. Más allá de su sabor, se ha convertido en una parte esencial del día a día de muchas personas.

Hoy, entre la tradición y la innovación, surgen nuevas formas de disfrutarlo que rompen con lo establecido. Algunas parecen curiosas, pero despiertan cada vez más interés entre quienes disfrutan experimentando con el sabor. Por eso, cada ves más, los expertos recomiendan añadirle especias como la sal. Una propuesta que, aunque divide opiniones, resulta ser

Por qué echar sal al café

La idea de añadir sal al café no busca que este sepa más salado. En realidad, una mínima cantidad de sal puede reducir la percepción de amargor y resaltar el dulzor. Esta idea ha sido respaldada por expertos en café y por estudios sobre percepción del gusto. Entre ellos, el reconocido barista James Hoffmann, quien sostiene que "la salinidad puede amplificar la dulzura y mitigar el amargor".

Es decir, un toque de sal no cambia el sabor del café, sino que lo afina y lo hace más "armónico". Además, puede suponer una gran mejora en el caso de los cafés oscuros o preparados con agua de baja calidad.

Pausa para el café PEXELS (Kaboompics.com)

Cuánta sal recomiendan los expertos

Hoffmann recomienda comenzar con una pizca diminuta, apenas perceptible e ir ajustando según el gusto personal. En una de sus pruebas, el experto disolvió 0,1 gramos de sal en 200 mililitros de café y el resultado fue excesivo. Sin embargo, con dosis menores logró reducir la sensación de amargor sin alterar el sabor. En general, todos coinciden en que es mejor añadir menos de una pizca por taza. Si se nota la sal, es que se ha añadido demasiado.

¿Cuál es el mejor café para hacerlo?

En los cafés de especialidad, cuidadosamente tostados y con perfiles de sabor equilibrados, la sal puede resultar innecesaria. En cambio, en cafés más intensos, de tueste oscuro o de calidad media, una pizca de sal suaviza el amargor. Las variedades de Arabica, por ejemplo, suelen tener sabores más delicados, mientras que las Robusta son más amargas y contienen mayor cantidad de cafeína.

Los países que ya lo implementan

Aunque muchos lo descubren hoy como una novedad, el café con sal tiene raíces culturales antiguas. En Turquía, por ejemplo, forma parte de un rito matrimonial: durante el compromiso, la novia sirve café con sal a su prometido como una prueba simbólica de paciencia y carácter. En Escandinavia, también existen variantes que combinan café y sal.

Por su parte, en Taiwán existe el 'café con sal marina', una mezcla de café frío con una capa de crema salada y, en Vietnam se combina el café filtrado con leche condensada y nata salada. Su éxito ha llegado incluso a grandes cadenas de café internacionales como el 'Salted Caramel Mocha' de Starbucks.