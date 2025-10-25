Condenan a cadena perpetua a una mujer que violó y asesinó a una niña en Francia: “es un monstruo sin alma”

Francia ha dictado la pena más severa de su sistema judicial contra Dahbia Benkired, una mujer de origen argelino de 27 años, hallada culpable de violar, torturar y asesinar a Lola Daviet, una niña de 12 años, en un crimen que conmocionó al país en octubre de 2022. El tribunal la condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una sentencia excepcional que la convierte en la primera mujer en Francia en recibir esta pena.

El jurado deliberó durante cuatro horas antes de emitir el veredicto. El juez presidente describió el crimen como un acto de “tortura verdadera”, mientras que el fiscal general subrayó que el objetivo de Benkired fue “infligir un dolor físico y mental agudo, negándole toda dignidad humana”.

El cuerpo de Lola fue hallado dentro de una maleta en el vestíbulo del edificio donde vivía, en el distrito 19 de París. Estaba atado con cinta adhesiva en piernas, muñecas y rostro, y presentaba al menos 38 heridas punzantes, además de signos de violación y mutilación. Las pruebas forenses confirmaron que la niña fue agredida sexualmente mientras aún estaba viva y murió por asfixia.

Durante el juicio, Benkired admitió haber obligado a la menor a realizar actos sexuales, aunque negó la penetración, contradiciendo los hallazgos médicos. Declaró que actuó movida por la rabia tras una discusión con su expareja y que “descargó todo el odio que sentía en su interior” sobre la niña. “No es que quisiera matarla, pero como la había violado, bien podría matarla”, dijo ante el tribunal.

La madre de la víctima, Delphine Daviet, y su hermano Thibault estuvieron presentes en la sala durante el juicio. Entre lágrimas, Delphine recordó el último momento con su hija: “La besé y le dije ‘hasta luego’”. El padre de Lola, Johan Daviet, falleció meses después, según la familia, “devastado por el dolor”.

La sentencia ha reavivado el debate en Francia sobre la cadena perpetua irreducible, una pena que rara vez se aplica y que ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, el fiscal defendió su aplicación en este caso como una medida necesaria para “proteger a la sociedad de una mujer extremadamente peligrosa”.