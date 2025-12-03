La mortífera peste porcina africana podría volverse endémica en España si alcanza el suroeste peninsular

El programa de vigilancia epidemiológica de Peste Porcina Africana (PPA) advierte de que, tras su reciente reintroducción en España, existe la posibilidad de que el virus se vuelva endémico, especialmente si llega al suroeste peninsular, donde se encuentra un tipo de garrapata del género Ornithodoros, vector importante en la transmisión de la enfermedad.

Según el plan consultado por EFE, la población de jabalíes "tiende al alza y no debe dejar de considerarse la posibilidad de mantenimiento endémico de la enfermedad, una vez reintroducida, gracias a la posible infección de las poblaciones de jabalíes". La probabilidad aumenta en zonas con presencia de estas garrapatas, que son huéspedes naturales del virus.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación adjudicó un contrato al Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (Irnasa-CSIC) para suministrar tests que permitan detectar garrapatas en granjas de cerdos, en el contexto de preocupación por la evolución de la PPA en Europa, según un comunicado que emitió dicho instituto.

En los países del Este de Europa, el jabalí por sí solo, sin necesidad de garrapatas, está contribuyendo significativamente al mantenimiento del virus, ya que la falta de especies carroñeras y las bajas temperaturas invernales permiten que los cadáveres infectados permanezcan en el campo durante largos periodos, siendo fuente de infección para los jabatos de la primavera siguiente.

Recuperar el estatus de país libre de PPA

España ya enfrentó la PPA en el pasado y es considerada "un paradigma" en la erradicación de esta enfermedad que permaneció endémica durante décadas. El programa, que comenzó a implementarse en 1985, se basó en la detección de animales positivos mediante análisis serológico y virológico, sacrificio de todos los animales de explotaciones positivas, control de movimientos y aplicación de estrictas medidas sanitarias.

Gracias a estas medidas, en 1995 España fue declarada libre de PPA, situación que se mantuvo hasta el pasado viernes, 28 de noviembre, cuando se detectaron seis jabalíes positivos en la provincia de Barcelona.

El objetivo de las autoridades es que España recupere el estatus de libre de PPA, lo que requiere demostrar la ausencia de la enfermedad incluso en animales salvajes. La Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) establece que deben transcurrir 12 meses sin nuevos positivos desde el último foco declarado.

Desde 2007, la PPA se ha ido propagando en Europa, principalmente a través de jabalíes silvestres infectados, aunque el factor humano también ha tenido un rol importante, mediante la eliminación inadecuada de restos de productos cárnicos contaminados que son ingeridos por estos animales.