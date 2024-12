Un cubano alucina al ir por primera vez a un supermercado Mercadona en España: "¿Qué es esto mamá?"

Ir al supermercado es una actividad completamente naturalizada en España. Este tipo de tiendas tiene una gran cantidad de productos que permite al comprador conseguir alimentos de distintos tipos en el mismo lugar de manera muy accesible. Esto los hace especialmente útiles en periodos como la Navidad en el que el tiempo para realizar todas las compras es reducido y los productos a comprar son muchos y diversos. Es prácticamente imposible ir al supermercado en nochebuena o nochevieja y no ver largas colas en las cajas.

En ocasiones se acude a comprar con las ideas muy claras, con los productos a coger totalmente definidos y a la hora de salir el cliente se da cuenta que ha comprado más de lo que pensaba e incluso de lo que necesitaba. Al pasear por los pasillos para buscar los alimentos que traían en mente, los clientes acaban echando al carro otros que no pensaban. Para los españoles no es nada extraño esto, pero no es igual en todo el mundo.

La primera vez de un cubano en un supermercado español

Una madre grabó y subió a TikTok a su hijo recién llegado de Cuba en su primera vez en un supermercado y las imágenes sorprenden desde que cogen el carro en la entrada. La cara de Jonathan, el hijo, durante todo el vídeo es de total asombro y sorpresa. "Mi niño , que acaba de llegar de Cuba, me dice: ¿qué es esto mamá? es que en Cuba no hay de nada", expone la madre en el texto de un vídeo que no ha tardado en hacerse viral.

Nada más entrar se encuentran con el pasillo de la fruta y el joven simplemente alucina. El momento más curioso llega al ver los limones: "Mira, los limones de juguete que tu decías que estaban en casa", le explicaba su madre. El joven al hablar con su madre cuando todavía no había llegado a España pensaba que ese producto no era real. También se muestra como aún no conocía toda la fruta típica en los supermercados nacionales. Su madre decía que no había fresas y señalando, Jonathan pregunta sobre el producto, también rojo, que estaban viendo, que eran las cerezas.

"Está en shock", afirmaba la madre, que no podía parar de grabar a su hijo viendo los productos. Tras sorprenderse también con los tomates, fue claro con su madre, que no podía parar de reír: "Hemos venido a comprar o a que me grabes". Pese a llevar poco tiempo en España, quiso tener un bonito gesto al entrar y dijo a su madre que le diera una moneda a una persona que había pidiendo en la calle.

Dos mundos opuestos

Los comentarios del vídeo no tienen desperdicio. Algunas personas se sorprendían con que los carros no tuvieran moneda. En algunos supermercados desde hace algún tiempo esto es así porque las ruedas se bloquean al salir del recinto. Otros no pudieron obviar la imagen de dos jóvenes peleando por quién llevaba el carro en el fondo de la imagen mientras Jonathan y su madre miraban los tomates. El vídeo refleja como una actividad totalmente habitual en España sorprende a los extranjeros que, como como en Cuba, tienen dificultades para conseguir los alimentos y restricciones en productos básicos.