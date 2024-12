Una española en Irlanda reflexiona sobre las diferencias entre ambos países: "España es..."

Dejar España atrás para viajar al exterior es una decisión drástica, que cambia la vida por completo. Los motivos de un giro de tal calibre pueden ser personales, pero también económicos. En la mayoría de países europeos los sueldos son superiores. También lo es el gasto. Sea el motivo que sea, el cambio implica adaptarse a nuevas costumbres y a un estilo de vida que, en ocasiones, es completamente opuesto al español.

Claudia es un ejemplo de esas personas que deciden marcharse al exterior. En su caso se fue a Irlanda y explica directamente su principal motivo: "Me mudé a Dublín por el dinero, no vine a aprender inglés. Vine a buscar un trabajo porque aquí hay más oportunidades y con mejor salario". En un vídeo, que ya está generando controversia en TikTok, explicó, además de su motivo para emigrar, lo que le dicen de España en Irlanda.

La opinión de los irlandeses sobre España

Todo comenzó con la siguiente afirmación: "Últimamente, el 'no tenía nada mejor que hacer en mi país y me vine porque aquí se cobra mejor' se ha convertido en la frase que más escucho", cuenta en el vídeo. La precariedad la llevó a tomar una decisión que en su país de destino no logran comprender: "Para ellos es completamente impensable renunciar a un país con una cultura, gente y clima maravillosos por una ciudad gris y sucia". Esto refleja que muchas veces se valora más a España fuera de sus propias fronteras.

En el vídeo explica que ese mensaje no le hizo una especial gracia y la hizo reflexionar: "Eso me da un poquito de rabia porque me hace darme cuenta de que ven España como el país del café y la cerveza barata, donde la gente siempre está alegre y disfrutando, sin plantearse las dificultades que día a día tenemos en su trocito de paraíso vacacional". Esto hizo que llegara a afirmar que "en Irlanda el dinero no es un problema".

"El esfuerzo y sacrificio en España es completamente precario"

Ante esta reflexión, se hizo la siguiente pregunta: "¿Es el dinero lo único nos mueve para irnos a Irlanda?" También valora las diferencias que hay en todos los aspectos a nivel cultural y económico, criticando la situación española a nivel laboral: "Vivir aquí me ha hecho darme cuenta de que la cultura del esfuerzo y el sacrificio que tenemos en España se basa en un país completamente precario, donde poder ahorrar es un lujo". "Dan tantas cosas por sentadas que ni siquiera se plantean que son privilegios", explica sobre Irlanda.

"Tenemos una mira tan corta que hemos reducido un país entero a su capital y al prometido sueño de un trabajo mejor. Esto nos ha hecho olvidarnos de su cultura, de su gente y de sus paisajes", critica Claudia por centrar todo en el trabajo. Ella no se esconde y afirma que "su gran amor ha sido el dinero", pero que esto también la ha ayudado a conocer ambos países: "Gracias a ello he podido entender esta cultura y la mía propia, y eso me ha hecho darme cuenta de la suerte que tengo de estar viviendo esta vida que yo misma me estoy construyendo poco a poco".

Pese a las distintas críticas a España y a su "precariedad", acabó el vídeo con una emotiva reflexión con un deseo: "Ellos sueñan con emigrar a Australia, y yo sueño con volver a mi país con un sueldo que me permita vivir y no sobrevivir".