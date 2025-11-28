Dabiz Muñoz vuelve a sacar sus famosos turrones de Navidad: estos son los cuatro nuevos sabores

La Navidad está cada vez más cerca, y eso se nota en los supermercados. La multitud de cadenas que existen en España empiezan a ofrecer a sus clientes todo tipo de dulces típicos de estas fechas. Polvorones, mazapanes o turrones son los más comunes en la sección de chocolates.

En este caso, los turrones son uno de los símbolos gastronómicos más arraigados y reconocibles de la Navidad en la tradición española. Y es que su presencia en las mesas se ha vuelto una costumbre, siendo pocos los que se resisten a probarlos.

Originalmente, este dulce ha sido elaborado a base de miel y almendras. Sin embargo, con el paso de los años, las diferentes marcas han ido innovando en cuanto a sabores, textura y apariencia.

Entre la amplia oferta que existe hoy en día, destacan los de Dabiz Muñoz, cocinero español especializado en cocina de vanguardia y que cuenta con varias estrellas michelín. Otro año más, el español ha vuelto a sacar al mercado nuevos turrones que asombrarán al público.

Los turrones gourmet de Dabiz Muñoz

Dabiz Muñoz es uno de los chefs más destacados de España. Su reputación le ha permitido trascender los límites de la restauración clásica y convertir productos tradicionales en auténticas obras gastronómicas. Sin embargo, esa capacidad de innovación en la alta cocina la ha trasladado a al dulce navideño más tradicional: el turrón.

Gracias a sus amplios conocimientos, Dabiz Muñoz ha convertido el clásico turrón en un dulce 'gourmet' a través de una reinterpretación de los sabores, provocando que todo aquel que los prueba quede sorprendido.

Y como viene siendo habitual, el cocinero ha presentado sus nuevos sabores. Durante una entrevista en 'El Hormiguero', Dabiz mostró cuatro nuevos turrones que ya están a la venta.

Estos son los cuatro nuevos sabores

A lo largo de los años, Muñoz ha lanzado turrones que se alejan completamente de los clásicos y ofrecen experiencias gustativas "atrevidas", con el objetivo de transformar el turrón en un postre gourmet con múltiples capas sensoriales.

En 2021, el cocinero español entraba en el mundo de los turrones y dulces navideños con propuestas como un turrón de "leche con cereales" o incluso roscones de Reyes reinventados. Con el paso de los años, el chef amplió la gama con sabores como "palomitas de maíz con fruta de la pasión", "tarta de queso de la Pedroche" o "gofre con caramelo salado".

Sin embargo, para este 2025 ha llegado con cuatro nuevos sabores que rompen todos los esquemas de lo que es un turrón clásico. Estos son:

Turrón con sabor a pizza margarita, con chocolate blanco, mozzarella, mermelada de tomate, albahaca y bordes crujientes.

Gofre con pollo frito

Nachos "Tex-Mex" con caramelo cítrico y sirope

Turrón tipo "cookies and cream" con toques ahumados

Precio y dónde comprar los turrones de Dabiz Muñoz

Desde este mes de noviembre, los turrones de Dabiz Muñoz se encuentran disponibles para ser comprados tanto en tienda como online. Como cada año, su precio es de 16.90 euros, y se pueden adquirir en cualquier tienda de 'El Corte Inglés'.

Numerosos 'influencers' ya han dado su veredicto acerca de la nueva gama del chef, y aseguran que nadie quedará defraudado.