Dabiz Muñoz se adentra en el mundo del cómic y presenta 'XO TIME' en 'El Hormiguero'

Dabiz Muñoz visita 'El Hormiguero' para presentar 'XO TIME', su nuevo y sorprendente proyecto creativo en forma de cómic de 80 páginas a todo color, en edición de cartoné y con una historia autoconclusiva de humor, acción y aventuras. Ambientado en enero de 2024, el relato arranca con el chef en el mejor momento de su carrera tras ser elegido Mejor Chef del Mundo por tercer año consecutivo, cuando una misteriosa amenaza cambia su destino para siempre. Unos extraños clientes de DiverXO le obligan a reproducir una receta exacta del pasado, con su vida en juego. A partir de ahí, la historia se convierte en un vertiginoso viaje a París en pleno 1944, donde Muñoz se adentra en una aventura gastronómica sin precedentes marcada por el riesgo, el ingenio y la pasión por la cocina. 'XO TIME' mezcla fantasía, acción y alta cocina en una obra única que amplía el universo creativo del chef más mediático del país, explorando una faceta inédita más allá de los fogones.

Dabiz Muñoz, un genio gastronómico

David Muñoz Rosillo, conocido como Dabiz Muñoz, nació el 15 de enero de 1980 en Madrid. Este reconocido chef español ha revolucionado la gastronomía con su enfoque vanguardista y único, convirtiéndose en un referente de la cocina fusión. Su trayectoria comenzó en prestigiosos restaurantes madrileños como Viridiana, Catamarán y Chantarella. Posteriormente, amplió su experiencia en Londres, especializándose en gastronomía asiática, una influencia que marcaría profundamente su estilo culinario. En 2007, regresó a Madrid para inaugurar DiverXO, un restaurante que combina técnicas innovadoras y sabores de diferentes culturas. DiverXO rápidamente ganó prestigio, obteniendo su primera estrella Michelin en 2010, una segunda en 2012 y, en 2013, la ansiada tercera estrella, siendo el único restaurante de Madrid con esta distinción. En 2014, el restaurante se trasladó al hotel Eurobuilding, consolidando su posición como uno de los grandes templos de la alta cocina en España.

En 2012, Muñoz expandió su visión culinaria con StreetXO, un concepto más informal que abrió inicialmente en Madrid, y en 2016, llevó este formato a Londres con StreetXO London en Mayfair. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 obligó al cierre de su sucursal londinense en 2020. Dabiz también ha sido una figura mediática gracias a su participación en el programa El Xef, que documenta su vida profesional y personal. Su talento ha sido reconocido internacionalmente, siendo elegido mejor chef del mundo por The Best Chef Awards en 2021, 2022 y 2023, un hito que subraya su impacto en la gastronomía global.