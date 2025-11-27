El lado más personal de Dabiz Muñoz: el origen de su nombre, cómo conoció a Cristina Pedroche y más

Es uno de los máximos referentes en gastronomía española e internacional, y su fama le precede. A sus 45 años, Dabiz Muñoz ha sabido convertirse en un 'artista consagrado' en lo que más ama: la cocina. El chef madrileño, fundador de célebres restaurantes como lo son DiverXO y StreetXO, ha sabido elevar la vanguardia culinaria a un nuevo nivel.

Sin embargo, su próxima aparición estelar en televisión, programada para esta noche en 'El Hormiguero', no está muy relacionada con sus proyectos detrás de los fogones. Y es que Muñoz se sentará con Pablo Motos para presentar XO TIME, su primer cómic de aventuras, donde viajará por el mundo y a través del tiempo para hacerse con las recetas más espectaculares.

¿Un error en el registro civil?

Durante una entrevista en el programa 'Volverte a ver' de Telecinco, el chef explicó que la elección del nombre 'Dabiz' no fue un gesto caprichoso, sino una decisión ligada a su proyecto culinario y artístico. Cuando él y su equipo comenzaron a diseñar su propia vajilla, se dieron cuenta de que firmarla como 'David' no aportaba singularidad ni fuerza de marca.

Según relató, la clave estaba en encontrar una identidad visual y sonora que lo representara. 'Dabiz' cumplía ambas funciones: mantenía la pronunciación castiza madrileña ( esa 'd' que suena a 'z') y, al mismo tiempo, ofrecía una grafía distinta y memorable. Con este cambio, el chef buscó afianzar una marca personal coherente con su estilo disruptivo, capaz de destacar tanto en el universo gastronómico como en el imaginario del público.

La familia, lo más importante

La relación entre Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche se ha convertido en una de las más seguidas del panorama mediático, sustentada en constantes muestras públicas de afecto y complicidad. Sin embargo, el origen de esta historia de amor es menos conocido y tiene mucho que ver con un cambio de hábitos en la vida del chef. Cuando comenzó a adentrarse en el mundo del running y a practicar más deporte, empezó también a rodearse de personas que, casualmente, tenían un denominador común: su amistad con la presentadora.

Ese círculo compartido fue estrechando la distancia entre ambos hasta que, finalmente, coincidieron en un showroom de una marca deportiva. Allí, entre zapatillas y equipamiento técnico, surgió el flechazo que acabaría convirtiéndose en una sólida relación. Un encuentro fortuito que, con el tiempo, se transformó en una de las parejas más influyentes y queridas por el público. Ambos tienen dos hijos en común: Laia, nacida en 2023, y el pequeño Isai, nacido en el pasado mes de julio.

¿Y su plato preferido?

Pese a haber recorrido medio mundo en busca de sabores sorprendentes y técnicas culinarias poco exploradas, Dabiz Muñoz no oculta una debilidad muy castiza: las croquetas. Él mismo se ha definido en varias entrevistas como un "croquetero empedernido", y no duda en señalar cuáles son, para su paladar, las mejores: las que prepara Nacho Manzano en Casa Marcial, tal y como contó en una conversación con Elle.

Más allá de esa pasión, el chef mantiene un repertorio de platos favoritos que combinan tradición y exotismo, reflejo de su estilo culinario híbrido. Entre ellos destaca una reconfortante sopa de cocido, un aromático curry rojo tailandés o una delicada raya a la mantequilla negra. Y, por supuesto, nunca falta un clásico de la gastronomía española: la tortilla de patata.