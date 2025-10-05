Detenido un hombre en Formentera tras herir de gravedad a su pareja con un arma blanca

Una mujer de 35 años ha resultado herida grave este domingo por arma blanca en la zona de Els Pujols, en Formentera, a manos de su pareja, que ha sido detenida por la Guardia Civil y está a la espera de pasar a disposición judicial, han informado el instituto armado y el 061.

El aviso de este suceso ha tenido lugar a las 11.32 horas cuando, por causas que están siendo investigadas, el hombre, de 27 años, ha apuñado a la mujer, de 35. Ambos son colombianos de nacionalidad.

Debido a su gravedad, la mujer sido trasladada en helicóptero medicalizado del SAMU 061 al Hospital Universitario Son Espases (HUSE), en Mallorca.

La mujer fue evacuada inicialmente en un taxi hacia el Hospital de Formentera, pero el vehículo fue interceptado a su llegada por una ambulancia de soporte vital avanzado (SVA), cuyos sanitarios le prestaron la primera asistencia.

Posteriormente, debido a la gravedad de las heridas, fue trasladada en helicóptero medicalizado hasta Son Espases.