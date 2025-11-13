Detenidos en Portugal cuatro sospechosos de haber matado este año a una persona en España

Las autoridades portuguesas han detenido a cuatro ciudadanos portugueses buscados en España por su presunta implicación en la muerte de un hombre marroquí y las graves heridas a un español en marzo de 2025 en Madrid.

La Policía Judicial (PJ) de Portugal, en colaboración con la Guardia Civil española y en cumplimiento de una orden europea de investigación, llevó a cabo esta semana las detenciones en las localidades de Entroncamento y Santa Margarida (distrito de Santarém) y Nisa (distrito de Portalegre).

Los cuatro detenidos, de entre 21 y 28 años, están sospechados de homicidio y tentativa de homicidio, así como de tráfico de drogas, posesión de arma prohibida y daño con arma de fuego.

Según la Fiscalía de Évora, los detenidos se opusieron a ser entregados a las autoridades españolas y, mientras se desarrolla el proceso, permanecen en prisión preventiva como medida cautelar.