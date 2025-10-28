Detienen a un kamikaze en la AP-68: conducía borracho, sin carné y con un coche robado

Un hombre de 35 años ha sido detenido tras conducir un coche robado en sentido contrario durante 52 kilómetros por la Autopista Vasco-Aragonesa (AP-68) a su paso por La Rioja, mientras estaba bajo los efectos del alcohol y sin carné.

Los hechos se produjeron el domingo 26 de octubre alrededor de las 23:00 horas, cuando varios conductores alertaron a la Guardia Civil y al SOS Rioja sobre un vehículo circulando hacia Zaragoza por el carril destinado al tráfico en dirección opuesta a Bilbao.

Ante la situación, se activó un operativo de emergencia para detener al vehículo y proteger al resto de usuarios de la vía.

Durante la intervención, el detenido adoptó una actitud agresiva y proporcionó información falsa sobre su identidad, lo que obligó a las autoridades a coordinarse con Rumanía y Moldavia para confirmar sus datos.

Se constató que el coche había sido sustraído previamente y que el conductor carecía de licencia. Además, la prueba de alcoholemia reveló un resultado de 0,75 mg/l en aire espirado, muy por encima del límite legal, y se negó a realizar la prueba de drogas.

Por estos motivos, fue arrestado como presunto autor de varios delitos: hurto de uso de vehículo, conducción temeraria, conducción bajo los efectos del alcohol, falsedad documental, usurpación de identidad, conducir sin licencia y negarse a la prueba de drogas. El detenido será puesto a disposición judicial este martes.