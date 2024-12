DKV pide una subida del 40,6% en las primas el primer año para seguir en Muface

DKV Seguros ha solicitado al Ministerio de Función Pública un incremento del 40,60% en la prima durante el primer año para seguir prestando servicio en la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (Muface). Para Muface Internacional, el aumento que demanda es del 30,35% también el primer año, según ha podido saber LA RAZÓN. Las cifras se conocen justo cuando concluye el plazo de diez días hábiles que dio Muface al sector asegurador para comunicarle a qué precio aceptarían acudir a un nuevo concierto sanitario para el periodo 2025-2027. Este plazo se inició el pasado 21 de noviembre en el marco de la consulta preliminar al mercado que publicó la mutualidad en la plataforma de contratación del sector público. DKV ha decidido que solo se presentará un año de los tres que en principio preveía el nuevo concierto, según confirmaron fuentes de la compañía.

El mecanismo de las consultas preliminares de mercado está previsto en la Ley de Contratos del Sector Público y permite a la Administración obtener información sobre las características del mercado en el que se mueve el contrato, así como recibir de las aseguradoras evidencias de la estructura de costes por grupos etarios, zonas geográficas u otros que sean determinantes y que justifiquen las primas que aspiran a cobrar por la prestación de ese servicio, informa Ep. Con la publicación de la consulta preliminar el pasado 20 de noviembre, Muface inició la preparación de la segunda licitación de los conciertos sanitarios, después de que la primera convocatoria quedara desierta por la decisión de las aseguradoras de no presentarse a la primera licitación. El Gobierno planteó en dicha licitación una subida en las primas del 17,12% para 2025 y 2026, pero no convenció a las aseguradoras, que actualmente prestan el servicio (Adeslas, Asisa y DKV), que consideraron insuficiente la oferta en términos económicos. La consulta preliminar lanzada al mercado por Muface está abierta a todas las aseguradoras, no sólo a Adeslas, Asisa y DKV. No obstante, la aseguradora Adeslas ya ha enviado un correo electrónico a sus mutualistas de Muface para comunicarles que no se presentará al nuevo concierto sanitario para el periodo 2025-2027, y anunciarles que la atención sanitaria concluirá el próximo 31 de enero.

Así, Adeslas, que no ha esperado a conocer la segunda licitación del Gobierno, lamentó en dicho correo que, "en contra" de sus deseos, las condiciones ofertadas en el próximo concierto no le permite prestar el "servicio de calidad" que ha venido ofreciendo, informa Ep. La primera licitación para el concierto abarcaba el periodo 2025-2026, pero la consulta preliminar establece un periodo de vigencia estimado del nuevo concierto de tres años, de 2025 a 2027. No obstante, fuentes del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública han explicado a Europa Press que la consulta se ha hecho sobre esos parámetros, aunque la licitación final podría plantear otro periodo temporal de vigencia del nuevo concierto, dependiendo precisamente de la información que se recabe en la consulta.

Finalizado el plazo de la consulta, es decir, a partir de este miércoles, Muface recopilará las contestaciones presentadas y si, lo considera oportuno, podrá solicitar aclaraciones a las entidades participantes. Una vez finalizadas estas actuaciones se elaborará un informe final en el que se incluirá la información recabada durante la consulta, que formará parte del expediente y será publicado en el perfil del contratante de la Plataforma de Contratación del Estado.

Pese a quedar desierta la primera licitación, Muface ha garantizado que los 1,5 millones de mutualistas, muchos de ellos funcionarios del sector de la enseñanza, recibirán las mismas prestaciones sanitarias y sociales que en la actualidad, pues la Ley de Contratos del Sector Público permite prorrogar el servicio hasta nueve meses, atendiendo a circunstancias de interés público.

El lanzamiento de esta consulta se produjo después de conocerse un informe del Ministerio de Sanidad de Mónica García en el que se consideraba "razonable" acabar con Muface por ser insostenible y ve viable que los funcionarios pasen al sistema sanitario público. A cierre de octubre, Muface contaba con 1.573.382 mutualistas, de los que 1.143.162 eran titulares y el resto, beneficiarios. De todos ellos, algo más de un millón eligió la opción de asistencia sanitaria concertada, frente a casi 504.000 que optaron por la asistencia sanitaria pública. Dentro del colectivo protegido por la asistencia sanitaria concertada, 26.331 son menores de cuatro años, 108.816 tienen entre 5 y 14 años, 254.806 se encuentran en la franja de 15 a 44 años, 152.945 tienen entre 45 y 54 años, 190.909 tienen entre 55 y 64 años, 189.619 están en la franja de 65 a 74 años y 136.773 tienen más de 74 años.

Ante toda esta situación, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado una "gran manifestación" en Madrid para el próximo 14 de diciembre contra "el abandono del Gobierno" y para exigir "una atención sanitaria de calidad en el mutualismo administrativo". CSIF ha asegurado en las últimas semanas que "no para de recibir testimonios de personas afectadas por la situación" contándoles su caso, como la anulación de citas pruebas médicas, aplazamiento o suspensión de operación quirúrgicas y pruebas diagnósticas, informa Ep.