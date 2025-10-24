Los dos hábitos evitables que están detrás del aumento de infartos en menores de 55 años

Un estudio español que ha contado con la participación de veinte hospitales identifica el tabaco y el colesterol como principales factores de riesgo de infarto en jóvenes, incluso por encima de enfermedades como la hipertensión o la diabetes.

La investigación promovida por la Agencia de Investigación de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), se presentó durante el Congreso SEC25 de la Salud Cardiovascular que se celebra en Granada y subraya la relevancia de estos factores en los infartos precoces, definidos como aquellos que ocurren antes de los 55 años en hombres y 65 en mujeres.

El estudio analizó más de 500 pacientes con infarto agudo de miocardio y enfermedad coronaria obstructiva, encontrando relevantes entre quienes han sufrido un infarto precoz y los que lo padecieron a edades más avanzadas.

Según el cardiólogo del Hospital 12 de Octubre de Madrid Héctor Bueno, los pacientes de infarto precoz presentaban menor prevalencia de hipertensión (47 % frente al 66 %) y diabetes (18 % frente al 34 %), pero registraban tasas más altas de tabaquismo activo (60 % frente al 29 %) y antecedentes familiares de enfermedad coronaria o colesterol elevado.

En cuanto al tratamiento, los pacientes más jóvenes se sometieron con mayor frecuencia a estudios invasivos del corazón y recibieron medicamentos más potentes para prevenir la formación de coágulos sanguíneos, aunque el uso de aspirina, estatinas y fármacos para la insuficiencia cardiaca fue similar en ambos grupos.

"Estos resultados subrayan la importancia de identificar y manejar los factores de riesgo específicos en pacientes jóvenes con infarto, especialmente el tabaquismo y el colesterol, para mejorar su pronóstico y calidad de vida", afirma el doctor Héctor Bueno.

El análisis se llevó a cabo con datos del estudio GENAMI-Prevention, entrado en examinar qué factores específicos de género estaban presentes en las mujeres con infarto agudo de miocardio y si aspectos relacionados con el género influyen en la adherencia de las pacientes a las medidas de prevención secundaria.