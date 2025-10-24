Europa en alerta por un brote de 'Salmonella Strathcona' en tomates: España, entre los países afectados

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha informado de un brote prolongado de 'Salmonella Strathcona ST2559', relacionado con el consumo de tomates, que afecta a 17 países europeos y ha registrado 437 casos confirmados desde 2023.

Italia, Alemania y Francia concentran la mayoría de los contagios, mientras que también se han detectado infecciones vinculadas en el Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. En España se han registrado tres casos hasta la fecha, informa Ep.

Los tomates continúan siendo el principal vehículo de infección de este brote. Investigaciones de este brote en Austria en 2025 identificaron tomates pequeños procedentes de Sicilia (Italia) como fuente del brote, reproduciendo hallazgos de brotes previos en Austria (2023) e Italia (2024), así como un brote histórico en Dinamarca en 2011.

Ante la situación, las autoridades italianas realizaron investigaciones exhaustivas y detectaron 'S. Strathcona' en una muestra de agua de riego recogida en las instalaciones de un productor de tomates en Sicilia, confirmando la implicación del medio ambiente en la contaminación del tomate.

Este hallazgo subraya la necesidad una estrategia multidisciplinar que integre evaluaciones ambientales para mitigar el riesgo de contaminación por Salmonella.

El ECDC también señala la detección de esta cepa en otras matrices relacionadas con entornos acuáticos y recomienda realizar más investigaciones para verificar si los tomates sicilianos son el vehículo de la infección, además de implementar medidas de control efectivas durante el período precosecha, incluidas las fuentes de agua de riego.

Casos en España

En 2025, España notificó dos casos confirmados. Ambos corresponden a personas adultas que había viajado recientemente con viajes. Una mujer que visitó Turquía y Croacia a mediados de agosto, y un hombre que viajó a Austria en septiembre y consumió una ensalada con tomates en un supermercado, siendo el único de su familia en desarrollar síntomas.