Dos nuevas vacunas contra la polio, las primeras en 50 años

Científicos de la Universidad de California San Francisco (UCSF), en Estados Unidos, y del Instituto Nacional de Normas y Control Biológicos (NIBSC) de Reino Unido han desarrollado dos nuevas vacunas orales contra la polio (nOPV) para reforzar el esfuerzo más reciente de la Organización Mundial de la Salud por erradicar definitivamente la poliomielitis, que comenzó hace dos años utilizando la primera nOPV desarrollada por el mismo equipo. Se trata de las primeras nuevas vacunas antipoliomielíticas en 50 años.

A pesar de algunas de las campañas internacionales de vacunación más exitosas de la historia, el virus de la polio sigue circulando por todo el mundo. Aunque las cepas originales, llamadas de tipo salvaje, se han eliminado en gran medida, pueden desarrollarse nuevas cepas a partir de la vacuna antipoliomielítica oral (VPO), que es la más utilizada en el mundo en desarrollo.

Las vacunas orales utilizan virus vivos debilitados que ocasionalmente mutan a una forma activa, dando lugar a brotes incluso en países que se cree que han eliminado la poliomielitis.

Al igual que la primera nOPV, las dos nOPV más recientes, descritas en la revista "Nature", se fabrican a partir de poliovirus debilitados que han sido modificados genéticamente para reducir la reversión a formas peligrosas del virus, informa Ep. El desarrollo de estas nuevas vacunas fue dirigido conjuntamente por Raúl Andino, profesor de microbiología e inmunología de la UCSF, y Andrew Macadam, virólogo del NIBSC.

"Con tanta variación en la vacunación dentro de los países y entre ellos, el poliovirus ha persistido en el siglo XXI, con consecuencias a veces trágicas -explica Andino, coautor principal del artículo junto con Macadam-. Hemos diseñado estas nuevas vacunas utilizando las lecciones aprendidas durante muchos años de lucha contra la polio y creemos que ayudarán a eliminar la enfermedad de una vez por todas".

La poliomielitis suele ser asintomática, pero puede causar discapacidad grave, parálisis o la muerte en aproximadamente uno de cada cien niños. Se propaga a través de partículas fecales u orales, por lo que es especialmente problemática en regiones con un saneamiento deficiente. En la primera mitad del siglo XX se produjeron brotes de polio en Estados Unidos, lo que llevó a una carrera por desarrollar vacunas.

Las primeras vacunas eficaces contra la poliomielitis aparecieron en la década de 1950, dando inicio a campañas masivas para inmunizar a todas las personas, haciendo hincapié en los niños.

La vacuna antipoliomielítica inactivada (VPI), elaborada con poliovirus muertos, se administraba mediante inyección, mientras que la vacuna antipoliomielítica oral (VPO), elaborada con poliovirus debilitados, se administraba en un terrón de azúcar o en un caramelo. Actualmente la IPV es la vacuna de elección en los países con una atención sanitaria sólida, y la OPV -la opción más barata y fácil de administra- se utiliza en los demás casos.

En las poblaciones en las que todo el mundo está inmunizado desde una edad temprana no importa si reciben la IPV o la OPV, aunque estas vacunas actúan de forma diferente en el medio ambiente. Las personas vacunadas con la VPI pueden infectarse con cualquier polio que esté circulando. No enfermarán, pero pueden transmitir silenciosamente el virus a los no vacunados.

Las personas vacunadas con OPV no pueden transmitir silenciosamente la poliomielitis en circulación de esta manera, pero pueden excretar el virus debilitado con el que fueron inoculadas y propagarlo a los no vacunados. Si el virus debilitado muta, puede volver a convertirse en polio patógena.

En poblaciones con niños no vacunados -ya sea por rechazo a la vacunación, catástrofes naturales o guerras- esta poliomielitis derivada de la vacuna puede propagarse ampliamente, causando enfermedades graves.