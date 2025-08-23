“Nunca imaginamos esto”: encuentran restos humanos de niños bajo una casa en Reino Unido

La localidad de Lytham, en el condado británico de Lancashire, ha sido escenario de un descubrimiento que ha conmocionado a sus vecinos. Durante unas obras de renovación en una vivienda situada en Cleveland Road, los trabajadores localizaron restos óseos que, tras una primera inspección policial, fueron identificados como humanos y, posiblemente, infantiles.

La Policía de Lancashire fue alertada el pasado 15 de agosto y, desde entonces, ha iniciado una investigación para determinar la antigüedad y procedencia de los restos. Aunque las autoridades han subrayado que no se trata de un caso sospechoso, todo apunta a que el hallazgo podría estar vinculado a un antiguo cementerio, lo que abre la puerta a una exploración histórica más profunda.

El inmueble, que estaba siendo transformado en una residencia de lujo con cine privado y sala de juegos, ha visto interrumpidas sus obras de forma indefinida. Los propietarios y contratistas han colaborado con las autoridades, mientras expertos en bioarqueología y antropología forense han sido convocados para garantizar un tratamiento adecuado y respetuoso de los restos.

Este tipo de hallazgos, aunque infrecuentes, no son inéditos en el Reino Unido. En 2012, los restos del rey Ricardo III fueron descubiertos bajo un aparcamiento en Leicester