Ecovidrio y Disneyland Paris presentan los contenedores tematizados con personajes de Disney de "La Magia de Reciclar Vidrio"

Ecovidrio se ha unido un año más con Disneyland Paris para impulsar la quinta edición de "La Magia de Reciclar Vidrio", una incitativa que tiene el objetivo que crear un "vínculo especial" con las familias y que el momento del reciclaje sea "más atractivo" para los más pequeños de la casa. Para fomentar este hábito que contribuye positivamente al cuidado del medio ambiente, han instalado, un año más, iglús tematizados de personajes Disney tan conocidos como Simba, Pinocho, Rapunzel, Baloo o el Sombrerero Loco.

Sara Aagesen, Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha estado presente en el acto con estos iglús, los cuáles permanecerán instalados varias

semanas frente al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en el Paseo de la Castellana; tras haber recorrido 35 ciudades españolas y, por primera vez y en colaboración con

AIVE (Associação dos Industriais de Vidro de Embalagem), dos ciudades portuguesas: Lisboa y Oporto.

Al acto ha acudido también Marta Gómez-Palenque, directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Tiago Santos, director general de Disney Destinations para España y Portugal; y José Manuel Núñez-Lagos, director general de Ecovidrio. También acudieron más de una treintena de niños del colegio público CEIP Ventura Rodríguez de Ciempozuelos para "disfrutar de la magia de los iglús" a la vez que aprendían "las claves del reciclaje de envases de vidrio en diferentes talleres", explican.

"Agradecemos que esta campaña ponga el foco en los niños, ya que fomentar su concienciación sobre el reciclaje de residuos es fundamental, no solo desde una perspectiva ambiental, sino también por su impacto social y económico", ha aseverado Marta Gómez-Palenque.

El compromiso de Disneyland París con el medioambiente se remonta años atrás, por ello, desde el destino turístico más visitado de Europa actúan para reducir su huella ambiental y cuidar su hábitat, inspirando optimismo para un "futuro más sostenible".

Disneyland Paris y Ecovidrio animan a las familias a participar de la iniciativa

Asimismo, un año más, Disneyland Paris y Ecovidrio quieren recompensar a todas aquellas personas que quieran ayudar a que "la magia del reciclaje de vidrio brille más que nunca", señalan. Y es que aquellos que participen hasta el 8 de enero tendrán la oportunidad de ganar un viaje a Disneyland Paris. Para ello tendrán que escanear el código QR disponible en los iglús tematizados y responder a un breve cuestionario en la página web oficial (www.reciclavidriocondisney.es).

Los que decidan participar en esta iniciativa no solo pueden ganar un viaje, sino que también entrarán en el sorteo de 200 miniglús tematizados para que el "espíritu de la magia del reciclaje continúe en casa", aseveran. No obstante, aquellos que no resulten agraciados por dicho sorteo podrán comprar estos miniglús en la web oficial de Ecovidrio y los fondos obtenidos se destinarán a la Fundación Juegaterapia, cuya misión se centra en "ayudar a los niños enfermos de cáncer a través del juego para que los pequeños pasen sus ciclos de quimio jugando y se olviden de su enfermedad", sentencian.