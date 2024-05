Eduardo Pastor: “Me gustaría que cuando la gente vea el logo de Cofares tenga claro que somos un servicio público”

El “vuelva usted mañana” en las farmacias españolas ya está superado. Desde hace unos años, se ha convertido en “vuelva en dos horas”, o “esta tarde” cuando no disponen de un medicamento o producto sanitario en el momento en el que lo demandamos. Esto es posible gracias a Cofares, una cooperativa que lleva 80 años construyendo un modelo eficiente y solidario que abastece a las farmacias comunitarias hasta 2,7 veces al día.

“Mi compromiso como presidente, cuando tomé el cargo en 2018, fue asegurar que cualquier farmacia, socia o cliente, de cualquier punto de España, tuviera un almacén de Cofares que pudiera surtirle en una hora como máximo”, explica Eduardo Pastor. “Creo que lo he cumplido”, precisa. Y esto se consigue con 46 almacenes distribuidos por todo el territorio nacional (que serán 48 antes de que termine este verano, y 49 en 2025).

Aunque Cofares también la conforman las furgonetas que todos hemos visto alguna vez en las calles o por las carreteras de acceso tanto a grandes ciudades como al pueblo más remoto, es mucho más que eso. Es un sistema solidario, con la precisión de un reloj suizo, que custodia los medicamentos y productos sanitarios en las condiciones óptimas y se los hace llegar a las farmacias en el tiempo y forma correcta para que éstas puedan dispensarlos a la población. Un sistema del que aprenden países de todo el mundo. Un orgullo “marca España”. Hablamos con Eduardo Pastor, su presidente, para que nos desvele sus secretos.

Hacer llegar uno de cada 3 medicamentos a la población española es más que “distribución”. ¿Se consideran un servicio público?

Somos una compañía global de servicios dirigidos a la farmacia comunitaria, cuya actividad se basa en la excelencia en la distribución farmacéutica de gama completa, así como en una apuesta continua por la diversificación y la innovación. Claramente somos un servicio público, y lo somos porque lo que hacemos es una labor social. Todos los beneficios que obtenemos a final de año los volvemos a reinvertir en el sistema. En 2023, obtuvimos un beneficio antes de impuestos de 12,1 millones de euros, lo que demuestra que hemos protegido y gestionado adecuadamente el patrimonio de nuestros 12.152 socios. Ello nos proporciona “músculo” financiero para continuar reinvirtiendo en hacer crecer el modelo.

Mucha gente los conoce por sus furgonetas…

Sí, y eso es perfecto, porque es la prueba de que tenemos un sistema capilar que llega a todas las ciudades y a cualquier pueblo. Y, además, un transporte troncal que conecta la plataforma logística que hay en Guadalajara con los 46 almacenes que tenemos en todo el país (hasta la fecha, porque serán 49 a finales de 2025). Me gustaría que la gente que ve el logo de Cofares en esas furgonetas tenga claro lo que representa. No equivale solo a logística, que llevemos los medicamentos de un punto A a un punto B. Nosotros somos distribución farmacéutica de gama completa, que significa que nos encargamos de obtener el medicamento o producto de salud en el origen (lo que garantiza que sea el auténtico), de trasladarlo a nuestros almacenes y de conservarlo en condiciones óptimas. Ese producto que está en nuestros almacenes es propiedad de Cofares, una reserva cercana a las farmacias que hay por la zona. A partir de ese momento es cuando empieza la parte logística: el traslado del almacén a la farmacia. Y lo llevamos sí o sí, aunque haya servicios que sean deficitarios. Porque ese es nuestro compromiso y lo que nos diferencia de una compañía de logística en esta parte de la cadena de valor.

Para distribuir a cada farmacia de cada rincón del país 2,7 veces al día se necesita mucho “músculo”, logístico y tecnológico ¿Cuál es el secreto? ¿qué papel juega el big data en el día a día de Cofares?

Hemos invertido fundamentalmente en dos áreas. Por un lado, en la implantación y construcción de nuevos almacenes en localidades donde era necesario para cumplir el compromiso de estar a 1 hora de cualquier farmacia, independientemente de que sea o no rentable (como los de Linares, Onda, Orense y el futuro centro en Zaragoza). En esto hemos invertido 49 millones de euros. De ellos, 21 millones se han destinado a la parte logística y cerca de 15 a tecnología y digitalización (contando con partners de la máxima excelencia como Google). Hemos sido pioneros porque hemos desarrollado tecnologías que no se habían implementado siquiera en el sector. Hemos creado una torre de control donde, además de almacenarse todos los datos que genera Cofares (5.800 terabites a la semana), monitorizamos cada medicamento o producto de salud que movemos por el país en tiempo real. Conocemos exactamente el número de líneas que tenemos que poner en marcha en cada momento (son aproximadamente 1 millón al día), y sabemos que cumplen el estándar asignado para que las entregas se hagan en el tiempo y forma óptima, por medio de 2.100 rutas al día. Estas tecnologías nos han servido para diseñar un panel de control que simplifica las decisiones que se toman a diario, porque tenemos el dato de lo que sucede en tiempo real.

Esa información también es muy valiosa para la sociedad y el sistema sanitario, entiendo ¿se le está dando utilidad?

Por supuesto. A finales de 2019 firmamos un convenio con el Instituto de Salud Carlos III por el que vamos a intentar hacer fármaco-epidemiología. Y, esto ¿en qué consiste? Bueno, pues en tratar de ser predictivos, al detectar cómo suben o bajan los consumos de medicamentos y productos de salud dependiendo de la zona. El consumo de la farmacia es el primer dato que se obtiene, con anterioridad a que un paciente vaya a un centro de salud. En Cofares tenemos el talento y los perfiles necesarios para analizar ese dato. Por eso somos también pioneros en esa parte, porque hemos invertido en perfiles como analistas informáticos, físicos, que sepan analizarlo. A través del método científico, el objetivo es detectar cualquier anomalía de salud con antelación. Esto permitiría preparar los servicios públicos -y privados, porque yo creo mucho en la colaboración público-privada- anticipándonos a cualquier tipo de emergencia sanitaria.

De hecho, en enero de 2020 detectamos un aumento del consumo de mascarillas en un barrio concreto de Madrid, y esto nos facilitó que nos adelantáramos a la obtención de este producto cuando llegó la pandemia.

La pandemia ha demostrado la importancia de contar con reservas estratégicas de medicamentos esenciales, ¿qué papel puede desempeñar Cofares de cara a su materialización?

Nos hemos embarcado en dos nuevas facetas. Cofares quiere ser parte activa de la nueva Agencia Estatal de Salud Pública, y por ello nos hemos puesto a disposición de las administraciones para que podamos colaborar como socio estratégico. Por otro lado, formamos parte de la Alianza Europea de Medicamentos Críticos. Desde la pandemia, Europa está trabajando intensamente en disponer de una reserva estratégica de medicamentos para ser fuertes en un mercado en el que China y Estados Unidos están en una situación predominante. La Alianza ocupa un lugar central en el nuevo enfoque industrial estratégico y coordinado para mejorar la seguridad del suministro de los medicamentos más esenciales. Ahora es el momento de focalizarnos en cuáles de estos son los que queremos priorizar.

Es una petición histórica de los farmacéuticos comunitarios que se tenga en cuenta a las farmacias - por su capilaridad y su experiencia- como servicio público a la población por parte de las administraciones sanitarias. Como socio estratégico de las farmacias, ¿cuál es su opinión al respecto?

Yo, por la experiencia que estoy teniendo con las administraciones, creo que sí se valora el papel de la farmacia comunitaria, y mucho. Igualmente, la valoración que más nos tiene que importar siempre es la de los usuarios, la sociedad, y esa la tenemos. En lo que si estoy de acuerdo es en que la farmacia comunitaria podría dar mucho más de sí como establecimiento sanitario y en que habría que dotarla de más competencias, ya que es un bien de salud pública. Estoy más que seguro de que la farmacia comunitaria respondería con excelencia a cualquier demanda.

Cuando hablamos de abastecimiento y, por el contrario, de desabastecimiento, ¿vemos la foto completa?

Hay que diferenciar entre desabastecimiento y escasez. Nosotros somos los que estamos en el centro de toda esa cadena y los que tenemos más claros los motivos por los que determinados medicamentos y productos de salud no llegan a la población. El dato de la escasez, el primer eslabón que lo tiene es la distribución, ya que es la encargada de requerir el producto al fabricante en una cuantía determinada y, cuando lo haces, ya sabes cuánto porcentaje vas a recibir de lo pedido. Ese dato se lo suministramos a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), y es inmediato. Al final de la cadena, esa información puede desvirtuarse o incluso estar contaminada.

¿Qué factores influyen en que determinados fármacos y productos sanitarios no lleguen a la población en determinados contextos?

Cuando hay escasez es porque el fabricante no llega a cubrir la demanda. Bajo mi punto de vista, hay muchos factores implicados, y además son fáciles de analizar. Uno de los problemas es el precio: el medicamento en España es demasiado barato. La UE ha tendido a surtirse de principios activos de fuera de Europa para poder llegar a ser rentable con esos precios. Hemos cometido el error de hacerlo, de no garantizar que esas moléculas necesarias se fabricaran dentro de nuestras fronteras, y de depender de mercados externos que tienen otras reglas y que no podemos controlar (como China o India). Por otro lado, cuando el precio es tan bajo, hay productos que no es rentable ni siquiera fabricar. Otro de los factores que influyen en esa situación de escasez es que, cuando tú fabricas un producto, no lo haces para una demanda infinita, sino para una demanda previsible y calculada. Es más, si esos productos están indicados para una enfermedad específica, y tú tienes en cuenta el número de personas que conviven con ella para fabricarlo, entonces tendrás el mercado abastecido. Sin embargo, si esa demanda aumenta porque se prescriben esos productos para otras indicaciones nuevas no incluidas en esa estimación inicial y se genera una demanda inabarcable, es imposible tener abastecido el mercado.

¿Y cómo se pueden corregir?

De muchas maneras: controlando el precio del medicamento, no abaratándolo más; dando facilidades a la industria para poder fabricar moléculas rentables; controlando la prescripción de esos principios activos; y dotando a la farmacia de competencias para poder sustituir, tanto en forma farmacéutica como en marca. También es necesario apoyar más a la innovación, a la industria farmacéutica. Hay que potenciar la investigación de nuevas moléculas, como antibióticos, porque no podemos estar a base de amoxicilina (que tiene más de medio siglo). Nos arrepentiremos de no favorecer esto,porque el problema de las resistencias es muy grave.

En una compañía como Cofares, la innovación y las inversiones son una constante ¿de qué manera impactan en una mejor salud para la población?

Nuestro objetivo es apoyar la labor diaria de los titulares de farmacia comunitaria, quienes ejercen un rol sociosanitario que abarca mucho más allá de la dispensación de medicamentos y productos de salud, ofreciendo una orientación y asesoramiento indispensable. Con un capital 100% farmacéutico, nuestros socios están en el centro de nuestra estrategia, porque Cofares está cimentada sobre los valores de la farmacia comunitaria. Respecto a la facturación de Cofares, el margen de beneficios es bajo precisamente porque es un sistema solidario. Pero incluso siendo bajo, eso sirve para invertir en los nuevos centros. Toda la inversión que realiza Cofares conlleva un avance tecnológico. En cada nuevo centro de distribución implantamos lo último que hay en el mercado. Hemos llegado a un nivel de know-how en distribución de medicamentos tan importante, marca España, que tenemos una unidad de negocio que se dedica a dar consultoría estratégica de proyectos. Lo estamos exportando a Latinoamérica, les asesoramos para poder emular nuestro modelo de distribución.