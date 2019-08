El Batman animalista

Chris Van Dorn es un hombre de 27 años, originario de Florida (Estados Unidos), que compagina su profesión de piloto con un voluntariado un poco particular. Salva a los animales que van a ser sacrificados, pero no de cualquier forma, lo hace disfrazado de Batman, su superhéroe favorito.

Para Van Dorn, Batman simboliza bondad y esperanza. Es el superhéroe que más admiraba de pequeño y era fanático de sus películas. «Cuando era un niño buscaba los valores que superhéroes como Batman reflejaban, pensaba que era el ejemplo perfecto de buena voluntad», explica este peculiar héroe. «Al ponerme el traje de Caballero Oscuro, siento que saco la mejor versión de mí mismo», añadió.

Su misión comenzó en 2014, cuando su padre adoptó un perro de rescate, más concretamente un pastor australiano que fue encontrado en los alrededores de un bosque en Alabama, cubierto de pulgas y garrapatas. Con la ayuda de Dog liberator, PilotsnPaws y el piloto Jeff Bennett, organizaron y facilitaron el transporte y el rescate del can. Mientras Jeff transportaba al perro a su nuevo hogar, le apodó «Mr. Boots» por sus grandes patas. La historia de «Mr. Boots» me inspiró a ayudar a más animales que necesiten auxilio. El animal se convirtió en su inseparable compañero. Aquello lo inspiró para empezar su causa animalista, comenzó a salvar animales adultos de centros donde iban a ser sacrificados y a buscarles un nuevo hogar. Años después, en 2018 Van Dorn creó una organización sin fines de lucro llamada «Batman 4 Paws», con la que se ha embarcado en docenas de horas de viaje a través del país norteamericano con una única misión: «Tratar de salvar a tantos animales como pueda».

El proyecto de un héroe

Con su proyecto GoFundMe pretende conseguir 35.000 dólares para poder seguir luchando contra este tipo de injusticias y está muy cerca de lograrlo, más de 800 personas ya se han unido a al causa y solo 100 dólares le separan de la ansiada meta. Van Dorn no encuentra límites para trasladar a las mascotas: utiliza todos los métodos de transporte posibles e incluso apela con frecuencia a sus habilidades de piloto de aviones. Hay que salvarlos «de cualquier modo posible», apunta el joven. No obstante, desea encontrar una persona que le pueda donar una camioneta para que pueda reemplazar su actual «Batmóvil», un Honda Accord, y de esta manera poder trasladar a más animales rescatados a sus nuevos refugios.

Actualmente, Van Dorn y su amigo «Mr. Boots», quien obtuvo su licencia como perro de terapia, se dedican a visitar Hospitales de Florida disfrazados como Batman y Robin; sin embargo, no ha dejado de aparecer en eventos de adopción y de recaudación de fondos. «Cuando comencé, mantenía todo en el anonimato. Firmaba todo como ‘‘Bruce Wayne’’ y no ponía mi nombre verdadero. Mi lema es ‘‘No es quién soy debajo de la máscara, sino que me define lo que hago’’ y sigo honrándolo hasta hoy», advirtió el amante de los animales a la publicación animalista on-line, «The Dodo».

Más allá de la fantasía, este Batman está demostrándole a la comunidad de Florida y a su país, que los héroes, aún sin superpoderes, existen y todavía pueden luchar por causas justas.