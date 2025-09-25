Una tiktoker lituana busca una abuela española para sentirse plenamente feliz en Barcelona

Después de nueve años viviendo en la capital catalana, la creadora de contenidos conocida como La lituana en el extranjero ha anunciado su particular búsqueda: lo único que le falta para ser completamente feliz en España es tener una abuela española. La tiktoker lo explicó en uno de sus vídeos en TikTok, donde relató que, pese a sentirse satisfecha con su vida y estilo de vida en el país, aún percibe un vacío que solo una relación especial con una abuela podría llenar.

Según la joven, el encanto de las abuelas españolas reside en su energía, su carácter y su sinceridad. “Son encantadoras, guapísimas, tienen mucha energía, pero también te van a decir ‘estás tonta’ cuando te comportas como un gilipollas”, confesó. Para la creadora de contenidos, ese toque de cariño combinado con autoridad es justo lo que necesita en su día a día.

La tiktoker no busca solo compañía, sino una relación de afecto que incluya consejos y regaños cariñosos cuando sea necesario. “No se trata solo de querer a alguien cariñosa a su lado, sino que también te llame la atención cuando haces algo que no debes”, explicó en su publicación, destacando la importancia del vínculo intergeneracional.

Para encontrar a su futura abuela española, la creadora ha recurrido a sus seguidores de TikTok, buscando a alguien que viva en Barcelona y comparta sus intereses, como salir a tomar algo o escuchar a Joaquín Sabina juntas. “No sé si TikTok sirve mucho para eso, vamos a ver”, admitió, mostrando ilusión por poder establecer una amistad especial y disfrutar de pequeñas rutinas cotidianas con una abuela española.