Aduce que cultiva romero y lavanda cuando la Guardia Civil le pregunta por el intenso olor a marihuana

Un hombre de 46 años ha quedado en calidad de investigado en Pedreguer (Alicante) por tener dentro de su domicilio un cultivo de marihuana después de que levantara la sospechas de dos guardia civiles por un intenso olor a la droga y adujera, sin éxito, que se dedicaba al cultivo de romero y lavanda.

Según el instituto armado, este individuo circulaba con su coche y fue interceptado por una patrulla, que detectó un fuerte olor a marihuana ante lo cual el conductor alegó inicialmente que se dedicaba a cultivar romeo y lavanda, aunque ante las dudas de los agentes posteriormente dijo que estaba vinculado al cannanbidiol (CBD), sin poder presentar ninguna autorización para acreditar la actividad.

Lo ocurrido unido al reiterado olor a marihuana en los alrededores de su domicilio propició un registro junto a la policía local donde se halló, en la planta superior, dos habitaciones habilitadas como cultivo interior de la droga, ambas equipadas con sistemas de iluminación led de alta intensidad, deshumidificadores, aire acondicionado y extractores. Había 45 plantas en avanzado estado de floración.

En la planta inferior, el propio investigado condujo a los agentes hasta un armario cerrado en el que almacenaba 28 tarros herméticos con cogollos secos de marihuana, 30 bolsas de plástico con cogollos listos para su distribución, gran cantidad de bolsas individuales etiquetadas con distintas variedades de cannabis, así como una vinoteca destinada a la conservación de semillas y diversos útiles de pesaje y manipulación.

En total, la sustancia intervenida ascendió a 2.500 gramos netos de marihuana, cantidad muy superior a la destinada al autoconsumo, por lo que ha quedado en calidad de investigado por un delito contra la salud pública en la modalidad de cultivo de marihuana y tráfico de drogas dentro de unas diligencias que lleva un juzgado de Dénia.