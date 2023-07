Encuentra los tres osos panda que no tienen gafas de sol en el dibujo

Internet es una fuente increíble de entretenimiento. Además de los videos musicales, el humor, la belleza y la cocina, también hay una infinidad de acertijos y desafíos visuales que nos ponen a pensar. El famoso caricaturista húngaro Gergely Dudas, conocido como Dudolf, ha lanzado varios retos a través de su página web que son muy divertidos. Sus retos se parecen mucho al clásico juego de "¿Dónde está Wally?", pero en lugar de buscar al icónico Wally, en los desafíos de Dudolf tenemos que encontrar a varias figuras diferentes.

En este caso, debemos identificar a los osos panda que no tienen gafas de sol. La diferencia entre los osos que tienen y los que no tienen gafas es sutil, porque si bien los segundos no tienen gafas oscuras, sí tienen el "parche negro" propio de los osos de esta taxonomía alrededor de los ojos. Y eso lo hace muy difícil. Tendrás que mirar con mucho cuidado la imagen si quieres encontrar a los tres osos panda sin gafas de sol:

El desafío:

Encuentra los tres osos panda que no tienen gafas de sol thedudolf.blogspot.com

¿Por qué deberías intentarlo?

Cuando nos imponemos retos como este, estamos poniendo a nuestro cerebro en una situación complicada, lo que ayuda a desarrollar su capacidad de concentración y sus habilidades cognitivas para prepararnos para la pérdida de facultades que viene con la edad. Y es que uno de los efectos más aterradores de envejecer es la pérdida de la memoria y de las habilidades cognitivas.

De hecho, es uno de los motivos más frecuentes por los que la gente va al médico, especialmente la población de adultos mayores. A mucha gente le preocupa empezar a perder la memoria porque piensan que es la primera señal del Alzheimer o de algún otro tipo de demencia. Pero tranquilo, a todos nos sucede antes o después... y sin necesidad de que tenga relación directa con la demencia.

Ilustración que representa un cerebro compuesto por fichas de puzzle Dreamstime Dreamstime

La mala noticia es que no hay tratamiento para el deterioro cognitivo leve o la demencia. La buena noticia es que es posible prevenirlos (o al menos retrasarlos) con una dieta saludable, ejercicio físico, una vida social activa y, sobre todo, actividad mental. Es decir, ejercitar nuestra mente desafiándonos a nosotros mismos, por ejemplo, recordando las matrículas de todos los coches rojos que veamos, dejando de utilizar la calculadora del móvil en nuestro día a día o leyendo unos minutos cada día.

Numerosos estudios indican que mantener la mente activa durante toda nuestra vida puede disminuir hasta un 50% las probabilidades de desarrollar alguna demencia. Además, los beneficios de mantenerse activo mentalmente pueden obtenerse aunque no hayas sido activo durante toda la vida. ¡Incluso empezando entre los 50 y los 60 años!

La solución:

¿Lograste encontrar a los osos sin gafas de sol? Si no lo hiciste, no te preocupes. Lo cierto es que la dificultad de este reto es muy elevada. Si quieres saber la ubicación de los tres osos, aquí te dejamos el lugar donde estaban escondidas:

Aquí estaban los tres osos sin gafas de sol thedudolf.blogspot.com

