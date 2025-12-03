Acceso

Encuentran a una chica de 15 años muerta en un piso de Palma

La chica presentaba lesiones en el cuello

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional está investigando las muerte de una chica de 15 años que fue hallada muerta en su piso de Palma.

A la espera de los resultados de la autopsia, todo apunta a un accidente doméstico que provocó su muerte por ahogamiento y se ha descartado la mano criminal, según ha publicado el diario 'Última Hora' y han explicado a Ep fuentes policiales.

La chica presentaba lesiones en el cuello cuando fue hallada por unos familiares.

