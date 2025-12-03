¿Moverán el festivo del 6 de diciembre? Esto es lo que ocurrirá finalmente con el Día de la Constitución en 2025

El calendario laboral de 2025 despeja cualquier duda sobre el Día de la Constitución ya que se seguirá celebrándose el sábado 6 de diciembre y no se trasladará a otro día de la semana.

Al tratarse de un festivo nacional "no sustituible", las comunidades autónomas no tienen margen para moverlo, por lo que permanecerá exactamente en su fecha original.

Un festivo que cae en fin de semana: ¿cómo afecta?

Que la jornada festiva llegue en sábado quiere decir que la mayoría de trabajadores con horario de lunes a viernesno obtendrán un día libre adicional. Es decir, el festivo existe, pero no implica un descanso extra respecto a cualquier otro fin de semana.

Para quienes sí trabajan fines de semana, como ocurre en hostelería, comercio o servicios esenciales, serán las empresas quienes determinen si el día se recupera, se paga como festivo o se compensa de otra forma según convenio.

El descanso llega dos días después

Aunque el 6 de diciembre no genere puente por sí mismo, la semana incluye otro festivo nacional, el lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción.

Ese sí es laborable para la mayoría… y por tanto se convierte en el verdadero día de descanso garantizado.

El resultado práctico para la mayor parte de ciudadanos será un pequeño puente de tres días: sábado, domingo y lunes festivo.

Cómo quedará finalmente el calendario

Viernes 5 de diciembre: laboral

laboral Sábado 6 de diciembre: festivo (no trasladado)

festivo (no trasladado) Domingo 7 de diciembre: fin de semana

fin de semana Lunes 8 de diciembre: festivo nacional

Por qué no se cambia la fecha

El Día de la Constitución se considera una jornada conmemorativa fijada en el calendario estatal. Solo algunos festivos de carácter nacional pueden sustituirse por las autonomías, pero este no es uno de ellos.

Por eso, aunque coincida en sábado, no existe la opción legal de desplazarlo al lunes siguiente ni de convertirlo en un "día adicional" para la población general.