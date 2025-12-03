Las monjas cismáticas trasladaron más de 30 piezas de arte de Belorado a Orduña para ponerlas a la venta

La Guardia Civil ha recuperado 30 piezas de arte que las monjas cismáticas del monasterio de Belorado habían trasladado al convento de Orduña (Vizcaya), supuestamente con la intención de ponerlas a la venta. Las obras, consideradas patrimonio histórico, incluyen lienzos, tallas religiosas, cruces procesionales, pergaminos, libros antiguos y pequeñas esculturas.

Según fuentes del cuerpo, todas las piezas fueron localizadas en el convento vizcaíno y podrían alcanzar un valor conjunto de “decenas de miles de euros”. Algunas ya han sido retiradas para su recuperación, mientras que otras han sido recogidas para garantizar su preservación. La mayoría está pendiente de análisis y catalogación detallada.

Entre las obras de arte rescatadas destacan un Cristo Crucificado de gran tamaño, que sería la pieza más antigua pues correspondería al siglo XIV, aunque la cruz sería del XX; y dos cuadros de gran formato, del siglo XVII, del mismo autor: 'Estigmatización de San Francisco' y 'La Inmaculada'.

Una pieza con especial valor simbólico: la Virgen de la Bretonera

Entre todo el material incautado llama la atención la imagen de Nuestra Señora de la Bretonera, una talla de madera policromada del siglo XVI perteneciente al monasterio de Belorado y que da nombre al propio convento. La figura, que conserva vestiduras más modernas bordadas en oro, probablemente del siglo XX, fue localizada también en el recinto de Orduña.

Investigación iniciada por el mercado ilegal de arte

La actuación de la Guardia Civil se inició durante las labores de vigilancia rutinaria del mercado ilícito de patrimonio histórico. La detección de una pieza sospechosa condujo a los agentes hasta los monasterios de Belorado y Orduña. Las inspecciones culminaron el pasado jueves con el registro de ambos recintos y el decomiso de las 30 obras ahora recuperadas.