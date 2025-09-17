España registra 182.818 nacimientos hasta julio, 58.513 menos que hace diez años

El número de nacimientos en los primeros siete meses del año ascendió a 182.818, 687 más que en el mismo periodo de 2024 pero casi 59.000 menos (-58.513) que hace una década, según la estimación mensual de nacimientos del INE correspondiente al mes de julio.

Los datos, recogidos por Ep, revelan que en julio de 2025 se registraron en España 27.475 nacimientos. En concreto, se produjeron 4.851 nacimientos de madres de entre 25 y 29 años; 8.977 nacimientos de madres de entre 30 y 34 años y 8.181 de mujeres entre 35 y 39 años. Asimismo, los niños nacidos de madres de más de 40 años se elevan a 2.914.

En cuanto a defunciones, en los primeros siete meses del año fallecieron 263.749 personas, 2.665 fallecimientos más que en el mismo periodo de 2024.