10 plantas perennes para plantar en septiembre y disfrutar de una espectacular floración primaveral

Llega septiembre y las hojas comienzan a caer, los tonos rojizos se apropian de la ciudad y el tiempo enfría. No obstante, hay quien ya está pensando el la primavera y es que muchos jardineros ya están planificando sus flores de abriles.

Cuando hablamos de jardines para la gran mayoría de floricultores, la planificación temprana es clave. En palabras de Mike Carthew, ingeniero medioambiental de Garden Foootprint: “Septiembre es uno de los mejores meses para plantar perennes: el suelo todavía está cálido, la humedad está volviendo y las raíces se establecen rápidamente antes del invierno. Para la primavera, tendrá un jardín que parece natural pero rebosante de color”.

Mejores flores para plantar en otoño

¿Pero, que tipo de flores son las mejores para plantar temprano?

Eléboro

Éleboro Rosa de Navidad Pixabay La Razón

Comúnmente conocidas como rosas de invierno, estas plantas de hoja perenne resultan maravillosas para plantar en otoño debido a su largo periodo de floración. Las temperaturas más frescas le ayudan a desarrollarse y aseguran su resistencia cuando otras no lo hacen. Además, es una planta muy resistente, duradera y requiere pocos cuidados. Tiene follaje verde oscuro brillante y sus cinco sépalos son increíblemente llamativos, ya que imitan a pétalos. Estos pueden ser de color blanco, rosa o verde.

Prímula

Prímulas de colores Istockphoto La Razón

Estas flores son ideales para cualquier jardinero que busque darle un toque alegre a su jardín. De colores alegres y vibrantes, estas plantas crecen bien en la mayoría de tipos de suelo y son ideales para plantar en parterres o macetas.

Geranios

Geranio Rojo Salvaje Pixabay LaRazón

Los geranios ya son un clásico en los jardines y balcones españoles debido a su preferencia por climas templados, preferentemente donde haya sol pleno. Es una planta muy resistente y de riego moderado.

Pulmonaria

Flores de Pulmonaria Pixabay La Razón

Esta flor única, conocida flores en forma de campana es una excelente opción para un toque silvestre a tu jardín. Es ideal para jardines rústicos debido a su adaptabilidad tanto a la sombra parcial y el pleno sol.

Hierba de cabra en celo

Epimedium Rosado Wikipedia La Razón

Estas plantas perennes rizomatosas llaman la atención debido a sus flores en forma de araña. Proporcionan una gran cobertura vegetal y son ideales si se busca atraer a insectos polarizadores u otros animales salvajes. Su curiosa forma añade protagonismo a cualquier jardín.

Alhelí

Alhelí Malva Flickr La Razón

Esta planta perenne y tupida que tarda de dos a cinco años en alcazar su altura máxima de 75cm. Sus pequeñas flores de malva intenso y sus hojas verdes oscuras a menudo se entrelazan, formando una hermosa alfombra de bajo mantenimiento que mantendrá alejadas a las malas hierbas.

Bletilla

Bletilla u orquídea de tierra Wikimedia Commons La Razón

Estas exóticas orquídeas de tierra aparece a principios de primavera en colores blancos y rosados. Esta es ideal para plantar en otoño debido a que requiere un reposo a baja temperatura para un adecuado desarrollo.

Brunnera

Brunnera o No me olvides PICRYL La Razón

Esta pequeña de llamativas hojas perennes y sus diminutos ramilletes de flores azules es una opción alegre y simpática para la primavera. Es altamente resistente y requiere poco mantenimiento.

Corydalis

Corydalis lutea Wikimedia Commons La Razón

Sus tubulares perfumadas se dejan ver en primavera, colgando sobre un agradable follaje verde claro vibrante. La planta muere en verano para volver a nacer en otoño.

Dicentra

Dicentra o corazones salvajes PxHere La Razón

Estos corazones sangrantes recuerdan a un mundo de fantasía. Sus ramilletes varían entre tonalidades rosas, violetas y azules.

Detalles a tener en cuenta a la hora de plantar

Para plantar flores en otoño es muy importante tener un suelo adecuado. Hay que aflojar la tierra y enriquecerla con abundante materia orgánica para asegurar un buen drenaje y evitar el encharcamiento. Escoge preferiblemente un día nublado para minimizar el estrés de las plantas y riega suavemente para asentar la tierra.