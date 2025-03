Un español revela el trato de la Policía de Marruecos a los extranjeros: "Os van a parar"

Cuando llega el deseado momento de las vacaciones o de disfrutar de unos días libres las opciones son múltiples a la hora de escoger el destino donde desconectar. Algunos optan por relajarse en el pueblo, otros por conocer distintos lugares de España y un tercer grupo prefiere viajar al exterior para descubrir diferentes culturas y estilos de vida. Dentro de ese grupo también hay distinción, algunos prefieren países similares a España como Europa y otros viajan hacia destinos totalmente diferentes.

Cuando se sale hacia otro país, ya sea para viajar o para vivir, hay que asimilarse a su estilo de vida y entender sus costumbres. Esto le ocurrió a Ismael, un español que vive en Suiza, que aunque es un país europeo, tiene muchas cosas diferentes, según explicó en una entrevista en LA RAZÓN: "Es un país complejo, peligroso, no por la criminalidad, sino por poder meterse en un círculo vicioso de levantarte, currar y dormir. Son gente más fría que nosotros, viven por y para trabajar. No trabajan parar vivir".

Si el cambio es grande en un país del viejo continente, mayor lo es al salir de él. Tanto el estilo de vida como la forma de ser de las personas cambia según el país. Medi, un español que ha viajado a Marruecos, contó su experiencia en TikTok. Un vídeo en el que habla de la forma de ser de los marroquís con él se ha hecho muy viral en dicha red social, con más de 20.000 me gustas y más de mil comentarios.

Así trataron a un español en Marruecos

"Es decir que soy español y parece que sea su hermano", reveló este español nada más comenzar su vídeo. Inició en la cercanía y en la confianza con la que fue tratado: "Parece que me conozcan de toda la vida", añadió. El motivo de esa cercanía es bastante curioso y lo cuenta Medi: "Todo porque llevan viendo al Madrid y al Barça desde que son unos niños". El fútbol y la gran transcendencia mundial de los dos clubes más conocidos de nuestro país se puede ver al pisar el país africano, según la experiencia de este usuario.

"No os hacéis una idea de la cantidad de puertas (que le ha abierto), la cantidad de sonrisas que te llevas cuando dices que eres español en este país", explica feliz durante el vídeo. "En la vida he dicho tanto 'Hala Madrid' y 'Visca Barça'", comenta. Recalca el amor que recibe en Marruecos: "No sabéis lo que nos quieren, es algo precioso". Concluye con un mensaje para todos: "Vamos a intentar querer como nos quieren".

Así es la Policía en Marruecos

En sus redes sociales no solo contó esta anécdota, también explica varias de sus aventuras. Una de las más llamativas es la explicación del funcionamiento y de la forma de actuar de la Policía marroquí con los extranjeros: "Si cogéis coche, os van a parar. Tenerlo claro". Explica que le parece "una de las cosas más divertidas del mundo" y explica cómo hay que actuar: "Hay que saber que es un combate de paciencia, a ver quién puede más".

Tres consejos si te para la Policía en Marruecos

Lanza varias recomendaciones: "Pidan lo que os pidan, siempre haceros los locos. El que sea más paciente, gana". También el idioma es importante: "Aprenderos cuatro o cinco palabras de dariya. Si sienten que sabes hablar algo de dariya, cambia la película completamente". Es lengua materna para el 75 % de los árabes marroquíes. La última recomendación es la más importante para él y es sobre algo que les gusta mucho a los agentes del país africano: "Hacerles sentir importantes. Que se sientan los p... amos". Concluye explicando qué ocurre de cumplirse las tres: "Te libras de esa multita o de esa cosita que quieren rascar".

Conducir en Marruecos no es igual que en España. La forma de circular, la ocupación de los coches y hasta la forma de entrar en los cruces es algo diferente, por lo que si se conduce en el país africano es importante extremar las precauciones para evitar cualquiera tipo de accidente.