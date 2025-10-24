Esta señal de tráfico enfadó a muchos navarros y ahora el Ministerio de Transportes ha reconocido su error

La polémica estalló a principios de septiembre. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ejecutaba las obras para construir el tramo de la A-68 entre Gallur y Mallén, en la provincia de Zaragoza. En el punto en el que los conductores pasaban de la comunidad de Aragón a la comunidad foral de Navarra se colocó el habitual cartel informativo.

Pero no satisfizo a los navarros.

El cartel, lejos de ser rojo e indicar que se estaba accediendo a la Comunidad Foral de Navarra, era verde, e indicaba únicamente la llegada a la "Comunidad de Navarra". Muchos internautas pusieron entonces el grito en el cielo. "El caso es quitar nuestra identidad. Navarra foral y española". "De vergüenza, el caso es diluir Navarra".

Esto llevó al diputado en el Congreso de la Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán, a presentar una pregunta escrita en el Congreso de los Diputados. "¿Cuáles son los motivos por los que la nueva señalización colocada en el tramo a punto de finalizar de las obras de desdoblamiento de la N-232 (...) no respeta la denominación oficial de la Comunidad Foral de Navarra?".

En realidad, el Ministerio de Transportes ya retiró el cartel a principios de septiembre. UPN también denunció públicamente que el instalado por el departamento que dirige el ministro Óscar Puente no respetaba "la identidad foral" y acusó al Ejecutivo navarro que coordina María Chivite de "permitir la pérdida de simbología propia".

Transportes responde

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha presentado su respuesta, que ha sido publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales esta misma semana. En su escrito, el departamento indica que la señalización verde que se instaló cumple la normativa de Instrucción de Carreteras "aplicable a proyectos, obras y carreteras del Estado".

Dicha norma destaca que los carteles de límites territoriales "tendrán siempre fondo verde y letras blancas mayúsculas".

"Como la obra está siendo ejecutada por el Ministerio, en el proyecto se aplicó dicha normativa", continúa. "No obstante, ante el malestar manifestado por la Comunidad Foral de Navarra, el cartel se retiró inmediatamente y se está estudiando la normativa que debe aplicarse".