Los agricultores navarros podrán certificar la eliminación de CO2 mediante créditos de carbono

los sectores agrícolas, ganadero y forestal de Navarra podrían certificar la eliminación de CO2 mediante los denominados créditos de carbono. Esta iniciativa, incluida en una proposición de Ley presentada por UPN, alineada con el Reglamento Europeo 2024/3012, permitiría a la Comunidad Foral ser la primera en España en dotar a su sector primario de herramientas legales, técnicas y administrativas para medir, verificar y certificar su contribución real en la lucha contra el cambio climático y acceder así a los mercados de carbono y a incentivos climáticos.

La propuesta legislativa parte de la premisa de que “el campo navarro ya está aportando beneficios climáticos, pero nadie los reconoce oficialmente”. “Muchos agricultores y ganaderos llevan décadas aplicando técnicas como la siembra directa, o las rotaciones sostenibles, que mejoran la salud del suelo, capturan carbono y regeneran ecosistemas. Pero esa aportación diaria no puede certificarse ni valorizarse hoy, porque no existe un sistema legal ni técnico habilitado para ello. Esta ley viene a cubrir ese vacío”, explican.

Desde UPN denuncian que “otros sectores como la industria, la energía o el transporte sí pueden certificar sus mejoras ambientales y vender créditos de carbono, mientras que el campo, que es uno de los pocos sectores que absorbe emisiones de forma natural, está excluido por falta de sistema legal y de voluntad política”. Recuerda que esta propuesta tiene pleno encaje con los objetivos del Pacto Verde Europeo, la Hoja de Ruta de Créditos de Naturaleza de la Comisión Europea y el nuevo marco de la PAC post 2027, que priorizará el pago por servicios ecosistémicos y beneficios ambientales medibles. “Podemos liderar no solo la certificación climática del campo en España sino también en Europa”, sostienen.