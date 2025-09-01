Mercadona escucha a sus clientes y confirma la vuelta de uno de sus productos más deseados: el ingrediente ideal para cenas rápidas por menos de 3 euros

Los supermercados Mercadona han vuelto a poner a la venta uno de los productos más reclamados por sus clientes en los últimos tiempos. Se trata del "lomo back bacon", una referencia que había desaparecido temporalmente de sus estanterías y cuyo regreso ha sido celebrado por los consumidores habituales de la cadena. Esta propuesta, que busca consolidarse como una alternativa al beicon tradicional, se distingue por sus particularidades tanto en composición como en sabor. Este tipo de lanzamientos reafirma el compromiso de la cadena con sus clientes, ofreciendo productos de calidad que, al igual que otros éxitos de Mercadona, conquistan por su frescura y sabor natural.

De hecho, la principal diferencia de este producto con respecto a su pariente más conocido reside en su materia prima. A diferencia del beicon convencional, que se obtiene de la panceta del cerdo, esta versión se elabora exclusivamente con lomo, uno de los cortes más magros y apreciados del animal. Esta elección responde directamente a una demanda creciente por parte de los consumidores, que buscan opciones de alimentación más equilibradas sin tener que renunciar al placer de los sabores intensos. Esta tendencia hacia una alimentación más consciente se alinea con la creciente oferta de productos de Mercadona perfectos para adelgazar y ricos en grasas saludables, que la cadena está impulsando.

Asimismo, la buena acogida que ha tenido entre los compradores no se debe únicamente a su composición nutricional. Quienes ya lo han probado destacan una textura muy equilibrada, que combina la terneza propia del lomo con el punto justo de firmeza, y un característico sabor ahumado que le otorga una gran personalidad. Estas cualidades son las que lo convierten en un ingrediente con un gran potencial gastronómico.

Un producto versátil y a un precio competitivo

En este sentido, el producto se comercializa en un práctico formato de 200 gramos, pensado para el consumo doméstico y para facilitar su almacenamiento. Su precio de venta al público se ha fijado en 2,65 euros por unidad, un coste que lo posiciona como una opción muy accesible para el día a día y que le permite competir directamente con otras alternativas cárnicas procesadas disponibles en el mercado. Este enfoque en la relación calidad-precio es clave en un mercado competitivo, donde otras cadenas como Lidl también presentan snacks definitivos para perder peso que combinan salud y un coste accesible.

Por otro lado, uno de sus grandes atractivos es su enorme polivalencia culinaria. Sus aplicaciones son de lo más variadas, ya que funciona a la perfección como protagonista de un desayuno completo al estilo inglés, pero también como complemento para enriquecer platos de pasta y ensaladas. Además, muchos lo utilizan como ingrediente para dar un toque diferente a las pizzas caseras o para rellenar sándwiches y bocadillos, demostrando su capacidad para adaptarse tanto a recetas sencillas como a elaboraciones más complejas.