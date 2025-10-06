Estas son las señales que te alertan de sufrir una adicción a las apuestas

La práctica de las apuestasy los juegos de azar ha crecido de manera considerable en los últimos años, sobre todo entre los jóvenes, gracias a la proliferación de casas de apuestas físicas y plataformas online disponibles las 24 horas del día. Lo que para muchos comienza como una forma de entretenimiento puede convertirse, con el tiempo, en una adicción con graves consecuencias personales, sociales y económicas.

Señales de alerta más comunes

Existen una serie de indicadores que pueden servir de aviso para detectar si una persona está desarrollando una adicción a las apuestas:

Pensamiento constante en el juego: la persona pasa gran parte del día pensando en apuestas pasadas, planificando futuras jugadas o buscando la manera de conseguir dinero para apostar.

la persona pasa gran parte del día pensando en apuestas pasadas, planificando futuras jugadas o buscando la manera de conseguir dinero para apostar. Incremento progresivo del gasto: cada vez se necesita apostar más dinero para obtener la misma sensación de emoción o satisfacción.

cada vez se necesita apostar más dinero para obtener la misma sensación de emoción o satisfacción. Mentiras y ocultamiento: se tiende a engañar a familiares y amigos sobre el tiempo o el dinero invertido en el juego.

se tiende a engañar a familiares y amigos sobre el tiempo o el dinero invertido en el juego. Pérdida de control: aunque se intenta dejar de apostar, resulta muy difícil o incluso imposible.

aunque se intenta dejar de apostar, resulta muy difícil o incluso imposible. Uso del juego como vía de escape: se recurre a las apuestas para evadirse de problemas personales, laborales o emocionales.

se recurre a las apuestas para evadirse de problemas personales, laborales o emocionales. Problemas económicos: aparición de deudas, préstamos o uso de dinero destinado a otras necesidades básicas.

aparición de deudas, préstamos o uso de dinero destinado a otras necesidades básicas. Afectación de la vida personal: deterioro de relaciones familiares, laborales y sociales a causa del tiempo y la energía que se dedican al juego.

Una adicción silenciosa

La ludopatía, considerada un trastorno de control de los impulsos, no siempre se detecta a tiempo porque muchas de sus señales iniciales se confunden con simples “malos hábitos” o se minimizan. Sin embargo, cuando la persona no puede controlar la frecuencia ni la cantidad de dinero que apuesta, el problema ya está instalado.

Importancia de buscar ayuda

Reconocer estas señales es el primer paso para frenar la adicción. Identificarlas a tiempo permite pedir apoyo y buscar soluciones antes de que las consecuencias sean irreversibles.