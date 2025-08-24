Esto es todo lo que sabemos sobre Matilde Muñoz, la mujer española desaparecida en Indonesia

Matilde Muñoz Cazorla, una mujer española de 72 años natural de Ferrol (A Coruña) y residente en Mallorca, llegó a la isla indonesia de Lombok en junio y tenía reservada una habitación en el hotel Bumi Aditya hasta el 20 de julio. Sin embargo, el establecimiento hotelero afirma que su última visualización de la turista fue el 2 de julio, día en que extendió su estancia pagando por adelantado y anunciando que "se iba a la playa".

Este domingo se conocía el hallazgo de sus efectos personales en la zona de basuras del mismo hotel donde se alojaba. La policía indonesia ya ha analizado estos objetos mientras amplía la búsqueda a puertosy aeropuertos de la isla, confirmando que no existen registros de su salida del país y que su visado permanecía activo hasta noviembre.

Contradicciones en su último paradero

La investigación revela contradicciones significativas: mientras el hotel aseguró inicialmente que Muñoz estaba en Laos, las autoridades de inmigración confirmaron que nunca abandonó Indonesia. Su círculo cercano, que la describe como una viajera habitual en Asia, alertó de la desaparición el 28 de julio al detectar que sus mensajes de WhatsApp dejaron de ser entregados desde el 7 de ese mes.

La familia mantiene serias sospechas sobre la implicación de delincuentes locales, destacando el hallazgo de un sobre vacío que originalmente contenía dos tarjetas de crédito en su habitación. Sus allegados critican la actuación de las autoridades indonesias, afirmando que "no están haciendo todo lo que podrían" y sugiriendo que la dependencia del turismo podría estar influyendo en el manejo del caso. La policía de Lombok Occidental continúa la búsqueda sin resultados hasta el momento.