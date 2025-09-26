Una estudiante de Logroño recoge 8.000 firmas por no poder acudir a clase con velo

Una alumna matriculada en el Bachillerato Internacional del Instituto de Educación Secundaria (IES) Sagasta de Logroñoha conseguido más de 8.000 firmas en una semana, a través de la plataforma 'Change.org', para solicitar al centro que reconsidere y pueda acudir a clase con el velo islámico.

Bajo el lema 'NoSinMiVelo', esta joven, de 17 años, reclama la intervención de la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja para el centro rectifique, ha informado este jueves la plataforma en una nota. La normativa interna del centro prohíbe acudir al edificio con la cabeza tapada, lo que incluye el velo islámico.

Desde el inicio del curso escolar y hasta el pasado día 19, esta joven ha acudido a clase sin el velo islámico en contra de su voluntad para cumplir con esta normativa interna del centro, según indicó en declaraciones a los periodistas en esta última fecha, en que paró la actividad lectiva por la celebración de las Fiestas de San Mateo, de Logroño.

La estudiante critica que la decisión “atenta contra la Constitución española”, y cita el artículo 16, en el que se reconoce la “libertad ideológica, religiosa y de culto” como un derecho fundamental, según detalla el comunicado de la plataforma. La joven espera que la situación se resuelva, pero asegura que si nada cambia antes de finalizar la próxima semana acudirá presencialmente a la Consejería para hacer entrega de sus firmas, subraya el comunicado