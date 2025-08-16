Un experto en liderazgo declara que el primer paso hacia el éxito empieza donde menos lo imaginas: tu cama

¿Qué tienen en común los grandes líderes, los emprendedores exitosos y las personas que inspiran cambio? Según Santiago Ávila, la respuesta no está en sus títulos ni en sus logros, sino en sus hábitos. Y sorprendentemente, todo puede comenzar con algo tan simple como hacer la cama.

Para Ávila, este gesto matutino no es trivial. Es una declaración silenciosa de disciplina, una forma de decirle al mundo, y a uno mismo, que el compromiso con la excelencia empieza desde el primer minuto del día. Cada pliegue bien hecho, cada arruga alisada, representa una victoria sobre la pereza, una afirmación de que los detalles importan.

“No puedes aspirar a lo grande si descuidas lo pequeño”, afirma con convicción. En su metodología, hacer la cama se convierte en un ritual de liderazgo personal, una práctica que moldea el carácter y prepara la mente para enfrentar desafíos con determinación.

Más que una rutina doméstica, este acto se transforma en un ancla emocional. Cuando el día se vuelve caótico, regresar a una cama perfectamente tendida ofrece una sensación de orden, control y renovación. Es el recordatorio físico de que, incluso en medio del desorden, hay una parte de ti que eligió empezar bien.

Ávila no habla de perfección como una meta inalcanzable, sino como una actitud que se cultiva en lo cotidiano. Su filosofía invita a mirar los gestos más simples con nuevos ojos, reconociendo que el verdadero cambio no llega con grandes decisiones, sino con pequeñas acciones repetidas con intención.

“¿Quieres cambiar el mundo?”, pregunta. “Empieza por hacer perfectamente tu cama”. En esa frase se condensa su visión: el éxito no es un golpe de suerte, sino una consecuencia directa de la disciplina diaria.