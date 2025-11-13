Los expertos aconsejan: baje las persianas y cierre las cortinas en casa a las 18:00 horas

Con la llegada del invierno y la bajada de las temperaturas, los hogares buscan formas efectivas de mantener el calor sin que la factura de la luz se dispare.

Hay un hábito que puede contribuir notablemente a conservar la temperatura interior y reducir el consumo de calefacción.

Un gesto cotidiano con impacto real

Las ventanas son uno de los principales puntos de fuga de calor en una vivienda. A través de los cristales, sobre todo en los de un solo acristalamiento o mal sellados, puede perderse hasta un 15 o 20 % de la energía que genera la calefacción.

Por ello, cerrar las persianas y correr las cortinas cuando comienza a anochecer actúa como una capa adicional de aislamiento. La barrera de aire que se crea entre el tejido y el cristal reduce la transferencia térmica y ayuda a mantener la sensación de confort durante más tiempo.

La franja entre las 17:30 y las 18:30 horas

Los expertos recomiendan cerrarlas en la franja en la que la temperatura exterior empieza a descender con rapidez, normalmente entre las 17:30 y las 18:30 horas.

Al hacerlo en ese momento, la vivienda retiene mejor el calor acumulado durante el día y la calefacción necesita trabajar menos para mantener una temperatura constante.

Más eficiencia y ahorro

Cerrar persianas y cortinas no es el único truco para optimizar la climatización del hogar. Los técnicos recomiendan revisar la ubicación de los radiadores y evitar que muebles, sofás o cortinas pesadas bloqueen el flujo de aire caliente.

Pon esto encima de tu radiador y consigue calentar la casa más rápido y sin gastar más dinero Canva Canva

Aconsejan colocar paneles o láminas reflectantes detrás de los radiadores, especialmente en paredes exteriores, para redirigir el calor hacia el interior de la estancia.

Estas medidas baratas y de fácil aplicación, pueden mejorar la eficiencia energética sin necesidad de realizar reformas o invertir en nuevos sistemas de calefacción.

Una rutina que mejora el confort

Bajar las persianas, cerrar las cortinas, evitar corrientes de aire y mantener despejados los radiadores son pasos básicos pero efectivos para conservar la temperatura del hogar.

A largo plazo, estas acciones no solo reducen el gasto en calefacción, sino que también contribuyen a un consumo energético más responsable.